Disse tjener mest i “Hver gang vi møtes”

Astrid S ble først kjent i 2013 gjennom nok et annet musikalsk TV 2-program, “Idol”, der hun kom på femteplass. Hun har siden gjort suksess i inn- og utland, og blant hennes største hits er “Think Before I Talk”, “It’s Ok If You Forget Me” og “Hurts So Good”. Den sistnevnte låten har over 600 millioner lyttinger på Spotify. Trønderen har jobbet med stjerner som Shawn Mendes.

Fra festmusikk til millioninntekt

Kjartan Lauritzen, som egentlig heter Per Aki Sigurdsson Kvikne, er hakk i hæl som nummer tre på listen over de mest innbringende artistene i årets HGVM. Hans selskap, Kjartan Lauritzen, dro inn 7,4 millioner kroner i 2023, med et resultat før skatt på to millioner kroner.

Spektrum: Kjartan Lauritzen satser på Oslo Spektrum-opptreden til våren fordi han har "mye å feire", ble det annonsert i høst. 29-åringen kan også feire at han har millioninntekter på musikken sin. Foto: r1rkleive

Kvikne har gjort seg bemerket med sin lekne miks av pop, rap og hiphop. 29-åringen fra Sogn og Fjordane debuterte i 2014 med låten “Lekeplass” og fulgte opp året etter med “Havanna”. Gjennombruddet kom med hiten “Fredag”. Kvikne har samarbeidet med blant andre Datarock, Ylvis og DJ Mømø.

ESC-legenden

Nummer fire på inntektstoppen til gjengen i årets HGVM er kanskje den aller mest kjente. Nemlig den svenske Melodi Grand Prix-legenden Carola Häggkvist.

I 2023 dro det svenske selskapet hennes, Carola Musikproduktion AB, inn over syv millioner norske kroner, og resultatet før skatt landet på 3,4 millioner – også et hakk opp fra de to unge artistene over henne på inntektslisten.

Eurovision: Carola Häggkvists store gjennombrudd kom i 1983 med låten "Främling" som ga henne en femteplass i Eurovision Song Contest. I fire tiår har hun opptrådt og skrevet sanger og millionene renner inn. Foto: Heiko Junge/NTB

57-åringen er den første svenske artisten som deltar i det norske musikkprogrammet, og hun er minst like kjent her til lands som i hjemlandet for sin gospel- og popmusikk.

Häggkvist fikk sitt store gjennombrudd i 1983 da hun, kun 16 år gammel, kom på femteplass i Eurovision Song Contest med låten “Främling”. Hun tok revansj i samme konkurranse i 1991 da hun vant med låten “Fångad av en stormvind” – den kanskje mest kjente i hennes musikkrepertoar. I fire tiår har svensken utgitt og fremført musikk.

Grammy-nominert Siddis

På femteplass finner vi den folkekjære musikkartisten fra Stavanger, Thomas Dybdahl. 45-åringens Dybdahl Artist dro inn over tre millioner kroner i 2023 og fikk et resultat før skatt på 156.000 kroner.

Gitarist: Thomas Dybdahls musikkarriere har gått langt utover Norges grenser og har gitt blant annet Grammy-nominasjon. Det har også blitt til salt i grøten. Beate Oma Dahle/NTB

Dybdahl slo gjennom tidlig på 2000-tallet med sin melankolske musikk og har siden utforsket soul- og jazzinspirerte uttrykk. Han debuterte med That Great October Sound, som ga ham en Spellemannpris, og han har flere kritikerroste album som Stray Dogs og Science. Albumet What's Left Is Forever fikk også en Grammy-nominasjon.

Mager musikkinntekt

Videre nedover på listen finner vi Stein Torleif Bjella, som siden solodebuten i 2009 med albumet Heidersmenn har høstet priser og nominasjoner.

Bjellas selskap, Heime Med Hund, dro inn 2,6 millioner kroner i 2023 og landet på et resultat før skatt på 27.000 kroner. 56-åringen har flere Spellemann-nominasjoner og er for tiden aktuell med musikken til teaterforestillingen Heil ved på Det Norske Teatret.

Nederst på inntektstoppen er tilsynelatende Jonas Nybakk Benyoub, som så vidt Kapital er bekjent, ikke har et AS og derfor ikke er vurdert på linje med de andre artistene. Ifølge de offentlige skattelistene hadde Benyoub inntekter på i underkant av 230.000 kroner i 2023.

Rapperen gjorde seg først bemerket i TV-programmet “X Factor” i 2010 og ga ut sin første singel i 2017. Først i 2022 tok karrieren fart da han vant by:Larm-prisen for årets stjerneskudd, P3 Gull for årets gjennombrudd, samt Spellemannpris for årets hiphop. 30-åringen har samarbeidet med store artister som Karpe, Isah og svenske Molly Hammar.