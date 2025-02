Lesertallsøkning for Kapital og Finansavisen

Kjære leser,

i går kom det nye lesertall fra den uavhengige leserundersøkelsene i regi av Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) og Kantar, som er verdensledende på markedsdata og analyse.

Det er lystig lesning for alle oss i Hegnar Media. Vi er riktignok bekymret over trenden om at færre i Norge leser redaktørstyrte aviser og magasiner – den er alvorlig – men vi gleder oss over at stadig flere leser Kapital.

Kapital rapporteres med antall lesere pr. utgave, og vi har ifølge denne siste rapporteringen til MBL/Kantar 103.000 lesere pr. utgave. Dette er 8.000 flere enn for et år siden, og en økning på 8,4 prosent på tolv måneder – i et ellers fallende magasinmarked.

Vi tillater oss å tro at dette har en sammenheng med den kvalitetsjournalistikken som våre journalister produserer innen næringsliv, børs og økonomisk politikk.

Kapital fortsetter med viktige avsløringer, som de i dagens utgave om at Stortinget har inngått rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester for over en kvart milliard kroner, noe stortingspresident Masud Gharakhani nylig har satt ned foten for. Det er fint å kunne ha bidratt til å avverge potensielt mange millioner kroner i offentlig sløsing.