I det nye, konkurransedrevne realityprogrammet “Boksen” blir tolv kjente nordmenn plassert i en metallboks, uten å vite hvor de skal eller hva som møter dem på utsiden. Kjendisen som til slutt har mestret flest utfordringer kåres som vinner – og det er ikke bare heder og ære som venter.

Førsteplassen stikker også av med en flunkende ny bil til en verdi av 399.000 kroner, mens andreplassen får treningsutstyr til en verdi av 150.000 kroner. Kapital har tatt en titt på kjendisenes økonomi for å finne ut hvem som har størst – og minst – behov for de verdifulle premiene.

Å miste sjansen til å vinne premien er kanskje ikke så ille for Spårtsklubben-programleder Ida Fladen, som nylig måtte gi seg i konkurransen grunnet sykdom. Hun er nemlig en av de mest innbringende deltakerne i programmet. Fladen dro inn over 4,6 millioner kroner i 2023, ifølge de offentlige skattelistene, og hadde en formue på over halvannen million samme år.

Ingen fulltreffer: Tidligere skiskytterstjerne Liv Grete Skjelbreid skjøt ikke blink i konkurransen "Boksen", men har til salt i grøten likevel. Foto: Heiko Junge/NTB

Mens Fladen hadde høyest inntekt, er det artisten Pimp Lotion – eller Thomas Thrap Huse – som sitter på størst formue, med over 11 millioner kroner. Huse har i en årrekke vært en profilert musiker, og de siste årene har han dessuten markert seg som podkastprofil.

Tjener godt: Katarina Flatlands selskap Lille Flatland håver inn, og sikrer programlederens velferd enten hun stikker av med seieren og førstepremien i "Boksen" eller ei. Foto: Plan-B

Størst selskapsverdier

Av de tolv kjendisene i “Boksen” er det fem som eier AS, og av disse troner Katarina Flatland på topp. Legen og programlederen, som er datter av programleder Hallvard Flatland, har størst verdier i eget selskap. Lille Flatland dro inn 3,7 millioner kroner i 2023 og hadde et resultat før skatt på 2,3 millioner, mens egenkapitalen i selskapet var på godt over fem millioner kroner. Ifølge skattelistene hadde Flatland magre 332.000 kroner i inntekter i 2023, men til gjengjeld en formue på over én million.

Influencer: Emma Ellingsen gjør suksess som modell og influencer. Nå er hun også å se som deltager i TV2-konkurransen "Boksen". Foto: Heiko Junge/NTB

Sammen med sin partner Anja eier tidligere landslagsspiller i håndball Gro Hammerseng-Edin selskapet Hammerseng-Edin, som hadde inntekter på drøyt 3,1 millioner i siste tilgjengelige regnskapsår. Resultatet før skatt endte på 249.000 kroner, og Hammerseng-Edin hadde ifølge skattelistene samme år inntekter på godt over én million.