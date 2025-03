Storeier vil selge for milliarder i Schibsted

Blommenholm Industrier, Stiftelsen Tinius' investeringsselskap, vil selge 9,4 millioner B-aksjer i Schibsted, opplyses det i en melding ved børsslutt onsdag.

Salget vil bli gjort i form av en akselerert bokbyggingsprosess. Arctic Securities og JPMorgan er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med blokksalget.

Schibsteds B-aksje endte på 288,80 kroner onsdag, ned 1,4 prosent.

Basert på sluttkursen kan salget bringe inn rundt 2,7 milliarder kroner.

Det presiseres at aksjesalget gjøres uavhengig av eventuelle finansieringsbehov for Schibsted Medias nylige avtale om oppkjøp av TV4 og MTV, og at Blommenholm Industrier vil fortsette å være en dedikert kjerneaksjonær i Schibsted.

Les også Schibsted betaler overpris for TV-kanaler Schibsted Media kjøper TV4 i Sverige og MTV i Finland for 6,55 milliarder svenske kroner. Det er over 30 prosent høyere enn aksjeanalytikernes verdianslag.

Sikter ned mot 22 prosent

Antallet aksjer som tilbys, utgjør cirka 31 prosent av Blommenholm Industriers beholdning av B-aksjer i Schibsted. Det tilsvarer også cirka 7 prosent av det totale antallet B-aksjer i Schibsted, og cirka 4 prosent av det samlede antallet aksjer i Schibsted.

Etter et eventuelt salg vil Blommenholm Industrier sitte igjen med drøyt 30,7 millioner A-aksjer og 20,6 millioner B-aksjer i Schibsted.

Samlet vil disse utgjøre en eierandel på cirka 22 prosent i Schibsted.

Blommenholm Industrier vil inngå en ordinær 90-dagers lockup-avtale for sine gjenværende eierandeler i Schibsted etter et eventuelt vellykket blokksalg.