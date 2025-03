Det London-baserte selskapet FinFab har laget en oversikt over hvilke byer i verden som har flest dollarmilliardærer. Kilden er Forbes og deres liste The Richest People in the World.

New York – 110

Michael Bloomberg – 106 mrd. dollar

Hongkong – 74

Ki La-Shing – 37,3 mrd. dollar

Moskva – 74

Vagit Alekperov – 28,6 mrd. dollar

Mumbai – 69

Mukesh Ambani – 116 mrd. dollar

Beijing – 63

Zhang Yiming – 43,4 mrd. dollar

London – 62

Len Blavatnik – 32,1 mrd. dollar

Shanghai – 54

Colin Huang – 38,9 mrd. dollar

Los Angeles – 53

John Tu – 13,6 mrd. dollar

Singapore – 52

Eduardo Saverin – 28 mrd. dollar

San Francisco – 50

Dustin Moskovitz – 18,3 mrd. dollar

Savner du navnet på verdens rikeste, luksuskonglomerateieren Bernard Arnault, som er god for 223 milliarder dollar? Han bor i Paris, men byen har langt færre milliardærer enn San Francisco, som ligger nederst på topp ti-listen med sine 50 milliardærer.

Nummer to på listen, Tesla-kongen Elon Musk – anslått med en formue på 194 milliarder dollar – bor i nærheten av den lite kjente byen Brownsville i delstaten Texas. Verdens tredje rikeste, Amazon-gründer Jeff Bezos, som er oppført med 194 milliarder dollar, er boligregistrert i Florida. Der holder han til i nærheten av Miami Beach, i Indian Creek Village – også kjent som Billionaire Bunker. Det siste skriver The Palm Beach Post.

Les også Mange satser i tregt marked: Sladder & nytt Få med deg det siste som skjer på kunstfronten. Her er ti ting du kanskje ikke visste var på gang.