Medieinvesteringene har økt kraftig i starten av 2025, viser tall fra Mediebyråforeningens Mediebarometer. Totalt har reklameomsetningen steget med 12,1 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, noe som tilsvarer 270 millioner kroner.

– Vi gleder oss over en sterk inngang på året og at den positive utviklingen fortsetter, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Hun peker på at Mediebarometeret ble relansert høsten 2024 med mer omfattende rapportering fra byråene, noe som gir bedre oversikt over markedet. Barometeret kartlegger reklameomsetningen som går via mediebyråene.

Påskeeffekt

Forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Dentsu, et japansk markedsføringskonsern med virksomhet i Norge, advarer mot å tolke tallene som entydig sterke. Han viser til at påsken i fjor falt i mars, mens den i år kom i april – noe som gjør sammenligningsgrunnlaget gunstig.

– I lys av den senere tidens uro i verdensøkonomien er det gledelig å se så sterke tall – både for mars isolert og for kvartalet samlet. Samtidig må vi være oppmerksomme på at påsken i fjor falt i mars, noe som gjør at tallene kan fremstå noe mer positive enn de kanskje er, sier han.

Eide-Fredriksen mener det er da riktigere å sammenligne med 2023, hvor påsken også var i april, da var veksten på 5 prosent.

TV i medvind

TV-kanalene noterer en vekst på 16,6 prosent i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Eide-Fredriksen forklarer veksten med høyere digitale seertall og økte priser på strømmeprodukter.

Sammenlignet med 2023 er utviklingen mer flat. Likevel ser vi en positiv trend, særlig drevet av økte digitale seertall og høyere kontaktpriser på strømmeproduktene, sier han.

Kvartalets klare vinner er imidlertid utendørsannonsering, som øker med hele 36,3 prosent. Digitale medier vokser også, særlig drevet av video og sosiale medier, med 10,3 prosent.

– For de digitale er det særlig digital video og sosiale medier som drar snittet opp. Influencer marketing har også høy prosentvis vekst, selv om volumene fortsatt er relativt små, sier Eide-Fredriksen.

– Viktig perspektiv

Digitale kanaler som «sosiale medier» og «søk» står for 17,5 prosent av totalomsetningen. Eide-Fredriksen mener tallene viser at profesjonelle annonsører fortsatt prioriterer norske mediehus fremfor globale plattformer.

– Dette tallet er mye lavere enn det som har blitt diskutert i bransjen de siste dagene. Det viser at profesjonelle rådgivere og deres annonsører verdsetter norske mediehus mer, mens små annonsører foretrekker de store plattformene, spesielt gjennom selvbetjeningsløsninger, sier han.

– Dette gir et viktig perspektiv i debatten om hvordan reklamepengene fordeles, legger han til.

​Nye prognoser fra mediebyråkonsernet GroupM indikerer at teknologigiganter som Google, Meta, Snapchat og TikTok er i ferd med å dominere det norske reklamemarkedet. Disse selskapene forventes å stå for nær halvparten av den totale reklameomsetningen i Norge i 2025, melder bransjenettstedet Kampanje.