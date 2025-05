Viggo Venns liv ble forandret for alltid etter at han opptrådte på det populære underholdningsprogrammet Britain' Got Talent i 2023.

Selv om sjefsdommer Simon Cowell først ikke skjønte og likte humoren til nordmannen, så trykket de tre andre dommerne i panelet- og flere tusen publikummere i salen, ham til sitt bryst.

Klovnen fra Kongsberg overlevde runde etter runde i showet, og ble til slutt kronet som vinner og fikk en premiesjekk på 250.000 pund, som da tilsvarte rundt 3,5 millioner norske kroner.

Vinnerne av talentkonkurransen får ikke bare hard valuta for sin innsats, men får også delta på det tradisjonsrike showet Royal Variety Performance, som i 2023 fant sted i Royal Albert Hall.

Til stede var prins William og hans kone Catherine, samt kronprinsesse Victoria av Sverige og hennes mann prins Daniel.

I Norge ble han invitert som deltager i programmet Forræder på TV 2.

Millioninntekter

Kort tid etter seieren i England opprettet 36-åringen selskapene Viggo Venn In Vest og Viggo Venn Entertainment. Førstnevnte er et holdingsselskap.

Før opererte Viggo Venn kun med et enkeltpersonforetak, men det har han nedlagt.

Regnskapstall sendt til Brønnøysund, viser at det er penger å tjene på ablegøyer med refleksvester.

I fjor omsatte Viggo Venn Entertainment for 4 millioner kroner, og fikk et resultat før skatt på vel 1,2 millioner.

Det er en kraftig forbedring fra 2023, da selskapet hadde 1,5 millioner i inntekter og litt under 200.000 kroner i resultat.

Viggo Venn Entertainment (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 4,1 1,5 Driftsresultat 1,3 0,2 Resultat før skatt 1,2 0,2 Årsresultat 1 0,2



Investert overskuddet

Overskuddet fra i fjor er ført én etasje opp i selskapsstrukturen til klovnen som et lån til firmaet Ballabrombir. Det eier Viggo Venns holdingsselskap 80 prosent av, mens resten eies av to andre personer.

Sammen med Venn eier de selskapet Jubel Games, som utvikler og selger brettspill. Noe særlig omsetning i selskapet er det dog ikke.

I notene til Ballabrombir står det også at rundt en million kroner er investert i aksjer og andeler, uten at det er opplyst hvor pengene er plassert.

Noe særlig spor av kapitalinntekter fra disse investeringene i finansregnskapet, kan man heller ikke finne i fjorårets regnskap. Men de kommer kanskje senere.

Stjerne i Tyskland

I år var planen for Viggo Venn å melke seieren i Britain's Got Talent. Han hadde planlagt en turne på de britiske øyer. Men et uheldig benbrudd på Kapp Verde i begynnelsen av januar førte til delvis stans i de planene, ifølge NRK. Flere show måtte avlyses.

Men nå er han på bena igjen og klovnen har blitt hovedattraksjonen i det tyske underholdningsprogrammet Das Supertalent, som sendes på TV-kanalen RTL.

Det er et lignende konsept av programmet han vant i 2023.

I motsetning til sist, da han stilte opp som en av mange tusen håpefulle, så er han invitert til å delta i det tyske programmet, hvor han nå har kommet svært langt.

Det betyr nok enda flere klingende euro som han kan bokføre i regnskapet for 2025.