Lønnsoppgjøret i NRK i mål

Forhandlingene mellom Norsk Journalistlag og NRK kom natt til onsdag i mål. Partene er enige om et generelt tillegg på 31.250 kroner til alle og en økning i ulempesatsene.

– Vi er veldig fornøyd med at vi klarer å øke lønna til alle journalistene i NRK med over 30.000 kroner, i et år som er preget av nedbemanning og sparetiltak i NRK og en økonomisk urolig situasjon i verden, sier forhandlingsleder for NJ i NRK, Anne Berit Larsen i en pressemelding.

De er også enighet om økning i ulempesatsene og at alle medlemmer er sikret minst en regulering av individuell lønn på 4,1 prosent.

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør, hvilket betyr at det kun ble forhandlet om penger.