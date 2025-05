I april i fjor ble det solgt 413.237 billetter, og dermed har det vært en kraftig apriløkning i år. Adm. direktør Espen Lundberg Pedersen i bransjeorganisasjonen Film & Kino tror også at mai i år blir langt bedre enn i fjor.

– Vi er veldig glade for den oppturen som vi har sett i april måned. Ikke minst traff «En Minecraft-film» det norske kinopublikummet godt – og skapte stort engasjement i norske kinosaler. Vi ser nå en kraftig fremgang fra april i fjor – og nå ser det ut til at vi rir på en god bølge, sier Pedersen.

For selv om aprilbesøket var knallsterkt, var det samlede kinobesøket i månedene januar, februar og mars 12,5 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Antall solgte kinobilletter er nå på samme nivå som fjoråret etter fire måneder.

«En Minecraft-film,» som hadde premiere 4. april, er den mest sette filmen på norske kinoer i år med 365.518 solgte billetter. Filmen sto for mer enn 50 prosent av alle solgte kinobilletter i Norge i forrige måned. På andreplass blant de mest besøkte filmene i år er «Bridget Jones: Mad About the Boy» med 189.767 solgte billetter.