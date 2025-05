– Det er bekymringsfullt. Jeg mener at både vi som deltar i den offentlige debatten, og mediene, bør gå litt i oss selv og tenke over hva disse tallene betyr, sier Velle til NTB.

Lederen for Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon (FpU) er uroet for at unges dalende tillit til redaktørstyrte medier skal gi alternative medier større makt.

Bakgrunnen er at Medieundersøkelsen 2025 viser at én av fem unge har lav eller ingen tillit til redaktørstyrte medier – og at tilliten er særlig lav hos unge som vil stemme Frp.

– Mange unge er skeptiske

– Det et enormt press for det å tørre å være uenig, både i tradisjonelle, men kanskje spesielt i sosiale medier. Så jeg er redd for at vi har en cocktail av mange forskjellige effekter som gjør at ytringsfriheten er under press, og det må jeg innrømme at bekymrer meg, sier Velle.

Han mener at norske medier for ofte er enige med hverandre og tror at unge derfor leter etter andre meninger utenfor de redaktørstyrte mediene.

– Når jeg er ute og prater med ungdommer, er det mange som er skeptiske til måten mediene fremstiller ting på.

Medier som ikke stilte nok kritiske spørsmål til helsemyndighetenes føringer under pandemien, og relativt like meninger i avisenes egne lederartikler, mener FpU-lederen har bidratt til å svekke tilliten hos de unge.

Nå frykter han at en utvikling der man debatterer ut fra ulike virkelighetsforståelser.

– Det jeg er redd for, er at alternative medier skal få veldig mye makt. Og at man da plutselig sitter og snakker ut fra to helt forskjellige virkeligheter. Det er veldig farlig, og dit må vi ikke komme.

Få journalister stemmer Frp

Velle er ikke overrasket over at Fremskrittspartiet skiller seg ut i denne undersøkelsen.

Han tror det henger sammen med at få journalister og redaktører stemmer Frp.

I fjorårets undersøkelse av hvilke partier norske journalister og redaktører ville stemt på, svarte 3 prosent av journalister og kun 1 prosent av redaktører at de ville stemt på det borgerlige partiet. På samme tid hadde Frp 12 prosent oppslutning i befolkningen.

– Når alle mediene skriver på lederplass at det Frp mener er teit, og du selv stemmer Frp, skjønner jeg jo at det er vanskelig å ha tillit.

– Ingen grunn til å tvile

Selv er Velle tydelig på at han har tillit til de redaktørstyrte mediene.

– Norsk presse forholder seg til en Vær Varsom-plakat, og den følges. Dere har et faglig utvalg som sanksjonerer dere når dere går over streken, sier han. FpU-lederen mener pressen i Norge er blant de mest veldresserte.

Men til unge som tviler på redaktørstyrte medier, har han følgende beskjed:

– Det er ingen grunn til å tvile på pressen. Pressen gjør sitt beste, men de burde tørre å være litt mer uenige med hverandre. Det hadde vært sunt.