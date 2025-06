– All musikken jeg har laget, tilhører nå meg, skriver hun i et brev publisert på nettsiden sin. Hun skriver ikke hvor mye hun har kjøpt rettighetene for.

– Jeg kan ikke takke dere nok for å hjelpe meg med å gjenforenes med denne kunsten som jeg har dedikert livet mitt til, men aldri har eid før nå, skriver hun i brevet.

Swift har de siste årene gjort nyinnspillinger av flere av platene som ble utgitt på plateselskapet Big Machine, etter at katalogen i 2019 ble kjøpt opp av popmanager Scooter Braun, som igjen solgte dem videre.

Braun fikk med seg masteropptakene da han kjøpte plateselskapet. Swift ga ut platene sine der fra 2006 til 2017, og har siden gitt ut musikk på Republic, som eies av Universal.

Oppkjøpet var både et personlig og økonomisk slag for Swift, som hevder at Braun har mobbet henne, og fordi den som eier masterinnspillingene, tjener penger hver gang disse blir spilt eller kjøpt.