Hundrevis mister jobben

Walt Disney Co. skal kutte hundrevis av stillinger verden rundt, melder BBC News. Kuttene kommer etter at medie- og underholdningsgiganten kuttet rundt 7.000 jobber så sent som i 2023.

De nye kuttene vil ramme arbeidere innen alt fra film og TV til ansatte i økonomiavdelingen.

Ifølge BBC har Disney vært under press ettersom kundene går vekk fra kabel-TV-abonnement til fordel for strømmeplattformer.

– Kirurgisk tilnærming

– Ettersom bransjen vår endres i raskt tempo, fortsetter vi å evaluere måter å effektivt styre våre virksomheter på, samtidig som vi fremmer state-of-the-art kreativitet og innovasjon som forbrukere verdsetter og forventer fra Disney, sier en talsperson til BBC.

Walt Disney Co. har i dag 233.000 ansatte verden rundt. Drøyt 60.000 av disse har base utenfor USA.

– Vi har vært kirurgiske i vår tilnærming for å minimere antallet berørte ansatte, sier en talsperson til den britiske kringkasteren.

Disney-aksjen er opp rundt 10 prosent det seneste året.