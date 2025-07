Forfatter Jo Nesbø kan si seg godt fornøyd med fjoråret. Gjennom sitt heleide investeringsselskap Skriveverkstedet endte han fjoråret med inntekter på 55,3 millioner kroner, opp fra 43,1 millioner året før.

Nesbøs kunstneriske kreativitet ga et resultat før skatt på 49,2 millioner kroner, en sterk økning fra 36,8 millioner kroner i 2023. Etter et svært beskjedent utbytte i 2023, belønnet Nesbø seg selv i fjor med et saftig ekstraordinært utbytte på 46 millioner kroner.

Trappet opp

Suksessforfatteren liker ikke å ligge på latsiden, og siden debuten i 2007 har han hatt stadig flere baller i luften. I tillegg til en rekke krimbøker har han også skrevet barnebøker og drevet med musikk som vokalist i den populære popgruppen Di Derre.

Han er for øvrig for tiden serieskaper for en ny Netflix-serie som er basert på Nesbøs bok «Marekors», der forfatteren selv står bak manuset for serien. Serien er ventet å komme i 2026, og er basert på forfatteren sin egen bok fra Harry Hole-serien.

I mars kommenterte han til TV2 at han har trappet opp aktiviteten de siste årene, og at han trives med å ha flere baller i luften.

I 2008 opprettet han Harry Hole-stiftelsen med en grunnkapital på 200.000 kroner. Stiftelsen er oppkalt etter den alkoholiserte politietterforskeren Harry Hole, som er en av Nesbøs mest kjente karakterer. Ferske tall viser at Jo Nesbøs Harry Hole-stiftelse har vokst fra 200.000 til 216 millioner kroner på 16 år.

Skriveverkstedet (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 55,3 43,1

Driftsresultat 48,3 36,5 Resultat før skatt 49,2 36,8 Årsresultat 41,4 30,5

Store investeringer

I tillegg til Nesbøs populære bøker, håvet han også inn på investeringer i eiendom, aksjer og obligasjoner. Av inntektene på 55,3 millioner, sto avkastning på finansinvesteringer for 17,2 millioner kroner.

Ifølge selskapets balanse har Nesbø på papiret investeringer for over 420 millioner kroner, mesteparten i aksjer og aksjefond.

Ved utgangen av fjoråret ble investeringene anslått til å ha en virkelig verdi på 545,4 millioner kroner.