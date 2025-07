Konsernet reduserer sine bindende kredittfasiliteter med i alt 3,4 milliarder svenske kroner, og vil etter fullført oppkjøp sitte med rundt 6,1 milliarder svenske kroner i langsiktig gjeld.

Les også Schibsted betaler overpris for TV-kanaler Schibsted Media kjøper TV4 i Sverige og MTV i Finland for 6,55 milliarder svenske kroner. Det er over 30 prosent høyere enn aksjeanalytikernes verdianslag.

Endrer guiding

Etter transaksjonen, som ventes fullført i løpet av andre halvår, guider strømmeselskapet nå 21-22 milliarder svenske kroner i nettosalg og 0,8-1,1 milliarder svenske kroner i EBITDA (før engangseffekter og inntekter fra tilknyttede selskaper) fra kjernevirksomheten i 2025.

Disse tallene er pro forma, som om Allente ble konsolidert fra 1. januar i år.

I den tidligere guidingen var forventningen 3-5 prosent organisk topplinjevekst og positiv kontantstrøm i år.

Lenger frem ser Viaplay for seg en i gjennomsnitt flat, organisk topplinjevekst gjennom årene 2025-28, mens ambisjonen for EBITDA-marginen er at den stiger til tosifret innen 2028.

Fri kontantstrøm fra driften (justert for engangseffekter) ventes til 0,5-0,75 milliarder svenske kroner i 2025, og Viaplay sikter deretter mot å øke denne gradvis år for år.

Les også – Alle visste at Viaplay måtte hente penger – Mer krevende situasjon enn forventet, svarer Schibsted etter Viaplay-kollapsen. – Alle visste at selskapet måtte hente penger og var i en ekstremt krevende finansiell posisjon, kontrer analytiker Henriette Trondsen.

Deler fotball

For øvrig torsdag varslet Viaplay og norske TV 2 om et nytt partnerskap som betyr at flere fotballrettigheter eid av begge selskapene vil gjøres tilgjengelig på både Viaplay og TV 2 Play i løpet av høsten og vinteren.

Dette omfatter totalt over 3.000 kamper årlig fra La Liga, Bundesliga, Ligue 1, FA-cupen, Carabao Cup (den engelske ligacupen), Toppserien, landskamper, UEFA Europa League og UEFA Conference League.

– Vi var veldig fornøyde med Viaplay-avtalen inngått tidligere i år om delte rettigheter for vintersport og håndball, og dette nye samarbeidet er en naturlig fortsettelse av dette, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en kommentar.

Viaplay lanserer sin nye fotballpakke i august, mens TV 2 kommer etter senere i høst.