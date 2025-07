Ny avtale til 15 milliarder

Den amerikanske mediekjempen Paramount kjøper de globale strømmerettighetene til animasjonsserien «South Park», melder Los Angeles Times og viser til kilder med kjennskap til forhandlingene.

Med avtalen vil serien kunne strømmes på strømmetjenesten Paramount+ for første gang i USA.

Avtalen med «South Park»-skaperne Trey Parker og Matt Stone, via deres produksjonsselskap Park County, verdsetter de globale strømmerettighetene til 300 millioner dollar pr. år, ifølge avisens kilder.

Med en varighet på fem år vil avtalen innebære strømmeinntekter på hele 1,5 milliarder dollar for serien. Det tilsvarer 15,3 milliarder kroner.

Les også Jo Nesbø gir seg selv kjempeutbytte En av Norges mest suksessrike forfattere fortsetter å sope inn inntekter fra bøker, musikk, TV og podkast, og belønner seg selv med et utbytte på 46 millioner kroner.

Som en del av avtalen har Park County gått med på å produsere ti nye episoder hvert år.

HBO-samtaler kollapset

HBO Max hadde tidligere rettighetene til «South Park», men denne avtalen utløp sent i juni.

I vår foreslo Paramount for HBO Max og morselskapet Warner Bros. Discovery at de to medieselskapene skulle ha felles rettigheter til TV-serien, som ville gjort den tilgjengelig på to strømmetjenester samtidig – Paramount+ og HBO Max.

Disse samtalene har imidlertid nå kollapset, ifølge LA Times.

FEM ÅR TIL: For «South Park»-skaperne Matt Stone (t.v.) og Trey Parker. Foto: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Takket være en avtale fra 2007 har «South Park»-skaperne Stone og Parker og deres produksjonsselskap Park County rett på nesten halvparten av seriens strømmeinntekter gjennom et fellesforetak med Paramount, ifølge avisen.

Første «South Park»-episode ble vist på TV-kanalen Comedy Central i august 1997. I Norge ble serien første gang vist på Canal+ i september 1998.

Serien følger de fire niåringene Eric Cartman, Kyle Broflovski, Stan Marsh og Kenny McCormick og deres liv i fjellbyen South Park i Colorado. Den 27. sesongen har premiere på Comedy Central, som eies av Paramount, onsdag 23. juli.