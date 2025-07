«South Park» tilbake – ga Trump «mikropenis» i første episode

I første episode av satireseriens 27. sesong kommenterte man blant annet Donald Trumps forhold til sexforbryteren Jeffrey Epstein, presidentens tollkrig og juridiske makt over underholdningsbransjen.

«South Park»-skaperne parodierte Trump slik de i tidligere sesonger så vel som i 1999-filmen pleide å parodierte Saddam Hussein: Ved å klippe inn et fotografi av ansiktet.

I episoden, som har tittelen «Bergprekenen», sammenlignes den amerikanske presidenten da også med «en diktator fra Midtøsten».

Et klipp som går varmt på X viser Trumps misnøye med portrettmaleriene av seg selv i Det hvite hus, der han har en veldig liten penis. Kunstneren henviser til at det var størrelsen den hadde på bildet – og blir truet med søksmål.

Episoden tar også for seg et USA der woke har avgått ved døden, og Jesus prøver å overta South Park-skolen. Den hatske karakteren Eric Cartman mister livsgnisten fordi alle brått oppfører seg som ham. Særlig opprørt er Cartman over at PBS-kanalen skal legges ned, etter Trumps budsjettkutt, og sier:

– Hvem tror denne presidenten at han er? Han kan vel ikke bare legge ned et program? Hvilket program blir det neste?

Seriepremieren fulgte bare et par dager etter at «South Park» inngikk en femårsavtale om 50 nye episoder, verdt 1,5 milliarder dollar, med mediegiganten Paramount – som akkurat la ned «Late Show» med Stephen Colbert.

Paramount inngikk også nylig et 16 millioner dollar-forlik med Trump etter en omstridt redigering av et Kamala Harris-intervju under valgkampen.