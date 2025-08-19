Den amerikanske TV-kanalen Newsmax har inngått et forlik med Dominion og betaler 67 millioner dollar, nær 700 millioner kroner, i en ærekrenkelsessak, melder BBC.

Kanalen ble anklaget for å ha kringkastet falske påstander om at Dominion rigget presidentvalget i 2020 mot Donald Trump.

Fornøyde med forliket

Dominion Voting Systems, som produserer blant annet stemme- og tellemaskiner, saksøkte kanalen i 2021, og hevdet kanalens dekning inneholdt «verifiserbart falske løgner» som ifølge selskapet påførte «ødeleggende økonomisk skade». Selskapet krevde 1,6 milliarder dollar i erstatning, men sier seg fornøyd med forliket.

En dommer i Delaware hadde allerede slått fast at Newsmax hadde ærekrenket Dominion, men det var opp til en jury å avgjøre om kanalen handlet med forsett, og hvor mye erstatning som skulle tilkjennes.

Rettssaken var planlagt å starte i oktober, skriver BBC.

Newsmax hevder rettsprosessen var urettferdig, og at gjentatte avgjørelser fra dommeren begrenset kanalens forsvar. Kanalen understreker samtidig at de står ved sin dekning av valget, og mener det var viktig at «det amerikanske folk fikk høre begge sider av valgstriden».

En tiendedel av Fox News

Dette er ikke første gang et medieselskap må betale Dominion. I 2023 inngikk Fox News et forlik på 787,5 millioner dollar, mens Newsmax selv betalte 40 millioner til et annet stemmemaskinselskap, Smartmatic, i fjor.

Betalingen til Dominion skal gjøres i tre deler: 27 millioner dollar ble betalt fredag, 20 millioner skal betales 15. januar 2026, og siste del 15. januar 2027.

Ifølge BBC skal pengene hentes fra kanalens løpende inntekter.