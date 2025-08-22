OnlyFans har utbetalt et rekordstort utbytte på 701 millioner dollar til eier Leonid Radvinsky, i forkant av et mulig salg av den britisk strømmeplattformen til en verdi av opptil 7 milliarder dollar.

Plattformen kobler innholdsprodusenter – inkludert mange innen pornografi – direkte med fans, har hatt sterk vekst det siste året. I 2024 økte antall skaperkontoer med 13 prosent til 4,6 millioner, mens antall brukerkontoer økte med nesten en fjerdedel til 377,5 millioner globalt.

USA er det klart største markedet, men selskapet har hovedkontor og skatteplikt i Storbritannia.

59 mrd. til skaperne

Ifølge regnskap levert til Companies House, som er britenes svar på Brønnøysundregistrene, fikk OnlyFans’ morselskap Fenix International inn 7,2 milliarder dollar fra abonnenter i 2024, opp fra 6,6 milliarder året før. Av dette gikk 5,8 milliarder, som tilsvarer 59 milliarder kroner, til skaperne, som beholder 80 prosent av inntektene, skriver FT.

«Med 5,8 milliarder dollar fordelt på 4,6 millioner skaperkontoer, tilsvarer det en gjennomsnittlig utbetaling på 1.261 dollar – rundt 12.900 kroner – per innholdsprodusent i fjor.

Omsetningen steg til 1,4 milliarder dollar, opp fra 1,3 milliarder året før, mens resultatet før skatt økte til 684 millioner dollar fra 658 millioner i 2023.

Vurderer salg

Radvinsky kjøpte plattformen i 2018, etter at den ble grunnlagt av briten Tim Stokely og hans far, og mottok 497 millioner dollar i utbytte i 2024, opp fra 472 millioner året før. Etter regnskapsårets slutt ble ytterligere 204 millioner utbetalt.

Ved utgangen av året hadde selskapet en kontantbeholdning på 808 millioner dollar og bare 46 ansatte, skriver FT.

Radvinsky er nå i samtaler om å selge en majoritetsandel til et konsortium ledet av det Los Angeles-baserte investeringsselskapet The Forest Road Company, i en avtale som kan verdsette selskapet til opptil 7 milliarder dollar.