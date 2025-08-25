USAs president Donald Trump truer med å inndra NBCs og ABCs TV-konsesjoner, skriver flere internasjonale medier – deriblant Bloomberg.

I et innlegg på Truth Social søndag stemplet han kanalene som «to av de absolutt verste og mest partiske TV-nettverkene i verden.»

«Til tross for veldig høy popularitet, og ifølge mange en av de største åtte månedene i presidenthistorien, gir kanalene meg 97 prosent dårlige vinklinger», heter det.

«Hvis dette er tilfellet, er de simpelthen Demokratenes forlengede arm og bør, ifølge mange, få lisensene sine trukket tilbake av de føderale kringkastingsmyndighetene (FCC). Det ville jeg ha støttet helhjertet, fordi de er så de er så partiske og usannferdige – en reell trussel mot vårt demokrati», skriver presidenten videre.

Har angrepet NBC før

FCC utsteder konsesjoner til eiere av TV-stasjoner, og disse må fornyes med jevne mellomrom.

FCCs styreleder, republikaneren Brendan Carr, har åpnet granskninger av Comcasts mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer, samt NBCs forhold til sine lokale kringkastingspartnere.

NBC eies av Comcast-selskapet NBCUniversal, mens ABC er under Walt Disney-paraplyen.

Bloomberg påpeker at Trump gikk til angrep mot NBC også i sin første presidentperiode, da han i 2017 satte spørsmålstegn ved om NBC burde miste konsesjonen etter et oppslag som påsto presidenten hadde bedt om et større amerikansk atomvåpenarsenal – noe han benektet.

I desember i fjor inngikk Trump forlik med ABC på 15 millioner dollar etter påstander om ærekrenkelser.

I strid med grunnloven

Fox News trekker på sin side frem at ABC og NBC, som nasjonale TV-nettverk, ikke har egne konsesjoner for nyhetsinnhold, men leverer programmer til lokalt tilknyttede stasjoner over hele landet – som er regulert av FCC og må ha konsesjon for å operere i USA.

TV-stasjoner betaler avgifter og årlige regulatoriske gebyrer basert på stasjonstype og marked. Kabelkanaler betaler sine egne regulatoriske gebyrer. Kun Kongressen har myndighet til å ilegge og innkreve slike avgifter.

Ethvert forsøk på å trekke tilbake konsesjoner basert på reell eller oppfattet skjevhet i nyhetsformidlingen vil komme i konflikt med beskyttelsen i første grunnlovstillegg (First Amendment). Lignende forsøk tidligere har ifølge Fox News blitt avvist av domstolene.

En meningsmåling fra The Economist/YouGov, som Bloomberg gjengir, viste nylig at 56 prosent av de spurte er helt eller delvis misfornøyde med Trump som president, mens 40 prosent er helt eller delvis fornøyde.