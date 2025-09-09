Lachlan Murdoch er i dag toppsjef i TV-selskapet Fox og styreleder i mediekonglomeratet News Corp. Han får siste ordet i en familiestiftelse som skal kontrollere farens medieselskaper, mens søsknene skal kompenseres rikelig.

I tillegg til innflytelsesrike Fox News i USA, eier Murdoch-selskapene ledende aviser i en rekke land, inkludert Wall Street Journal i USA, britiske The Times og flere australske aviser.

Liberal sønn

En tidligere familiestiftelse var ledet av Murdochs fire barn i fellesskap. I tillegg til konservative og høyrevridde Lachlan, hadde søsknene James Murdoch, Prudence MacLeod og Elisabeth Murdoch en hånd på rattet.

Far Rupert Murdoch er blitt stadig mer bekymret for at mediene han eier, kan legge om den politiske kursen etter at han går bort. Særlig James, den mer liberale sønnen, har offentlig uttrykt misnøye med Fox News, som forsterket Donald Trumps uriktige påstander om at han ble snytt for valgseieren i USA i 2020.

I fjor forsøkte Rupert Murdoch på egen hånd å gi Lachlan styringen, men de tre andre gikk da til sak og stoppet ham.

New York Times viser til en ikke navngitt kilde som sier de tre skal gi fra seg aksjebeholdningene i farens selskaper. For dette skal de ifølge kilden få 1,1 milliarder dollar – hver.