Alt fra håndskrevne låttekster til glitrende Ziggy Stardust-kostymer blir tilgjengelig for den som gjør en avtale med David Bowie-senteret ved V&A East Storehouse i Øst-London. Kuratorene sier arkivet inneholder 70.000 bilder, 400 kostymer, 150 musikkinstrumenter og personlige notatbøker.

Det er også en separat utstilling av 200 gjenstander som utforsker Bowies kreativitet. Med sine mange stilskifter ble han hyllet som en rockens kameleon som stadig skapte seg nye uttrykk. Hans fem tiår lange karriere spente vidt og inkluderte ikke bare musikk, men også mote, kunst og drama.

Samlingen inkluderer også lapper med små notater og ideer til en mulig musikal med handling fra 1700-tallet, «The Spectator», som ble funnet etter hans død.

– Vi kan bare spekulere rundt hvordan han så for seg slutten av det prosjektet, sier kurator Harriet Reed.

David Bowie døde av kreft i 2016, bare to år etter at han ga ut sitt siste album «Blackstar». Han ble 69 år gammel.