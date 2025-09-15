Historiens dyreste: Messi forbi Pelé

Et samlekort laget i Lionel Messis debutsesong for Barcelona er solgt for 14,7 millioner kroner.

Publisert 15. sep.
LEGENDE: Et samlekort av Lionel Messi er på en auksjon solgt for nesten 15 millioner kroner. Foto: Dreamstime
NTB
Det er det høyeste beløpet som noensinne er betalt for et fotballkort, skriver ESPN.

Den tidligere rekorden hadde et kort av legenden Pelé fra 1958, som i 2022 gikk for i overkant av 13 millioner kroner.

Messi-kortet er av selskapet PSA vurdert til å være av høyeste kvalitet. Det gjør også at prisen blir skyhøy.

Kortet er det første som ble laget for Messi etter at argentineren debuterte for Barcelona tilbake i 2004. Han fikk legendestatus i klubben før han i 2021 signerte for Paris Saint-Germain, og han har vunnet til sammen åtte ballon d'or-utmerkelser – som også er rekord. 

Såkalte «rookie cards» er svært ettertraktet av samlere. Tidligere i år ble et slikt debutkort av baseballstjernen Paul Skenes solgt for snaut 11 millioner kroner.

Salget av Messi-kortet skjedde bare dager etter at auksjonsselskapet Goldin Auctions formidlet et privat salg av et annet eksemplar av samme Messi‑kort – også vurdert til den høyeste graden av kvalitet – for 1,1 millioner dollar (10,8 millioner kroner).

Messi har siden 2023 spilt for Inter Miami i amerikanske MLS.

