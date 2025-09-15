– Jeg mener ikke at jeg har luftet skittentøyet mitt offentlig. Det var et vanskelig budskap, men jeg formidlet det på best mulig måte. Jeg har ren samvittighet, sa Prins Harry til avisen The Guardian i et intervju som ble publisert søndag.

I boken, som ble utgitt januar i 2023, skildrer han kongefamilien og livet som prins. Hans åpenhjertige kritikk av andre familiemedlemmer, inkludert brorens kone Catherine og stemoren Camilla, førte til misnøye i Buckingham Palace.

I kjølvannet av bokutgivelsen ble det allerede anspente forholdet mellom Harry og resten av kongefamilien ytterligere svekket.

Harry trakk seg fra kongelige plikter i 2020 og flyttet til California med sin kone Meghan, født Markle. Før et overraskende besøk hos Kong Charles onsdag, hadde han ikke sett faren på 19 måneder.