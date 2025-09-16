Nå er de tidenes rikeste
De er ikke bare Norges VM-håp – nå er de også blant landets aller rikeste. Mens Ødegaard (26) for første gang sparker seg inn på Kapitals 400-liste, skriver Haaland (25) seg inn i historien som multimilliardær.
Publisert 16. sep. | Oppdatert 18. sep.
Fra gress til gull: Uten utdannelse og uten nevneverdig erfaring fra ordinært arbeidsliv, suser Erling Braut Haaland (25) og Martin Ødegaard (26) opp – og inn – på Kapitals liste over Norges 400 rikeste som en ny generasjon milliardærer. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG