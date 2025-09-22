Frode Hansen forlater sin rolle som ansvarlig redaktør og daglig leder i Dagbladet med umiddelbar virkning, opplyses det i en pressemelding.

– Rollen som ansvarlig redaktør er sentral for å sette den journalistiske retningen, samt styrke Dagbladets posisjon fremover. Vi er nå blitt enige om at våre veier skilles, slik at en ny ledelse kan videreutvikle avisen, sier adm. direktør Michael Boye Aller i Aller Media.

– Jeg er nærmest født og oppvokst i Dagbladet. Avisa har vært en stor del av livet mitt i 31 år. Men det er en tid for alt, og vi er nå enige om at det er tid for et lederskifte, kommenterer den avtroppende redaktøren.

Tar over roret

Aller Media har igangsatt en rekrutteringsprosess i samarbeid med ekstern partner for å finne Hansens permanente erstatter. I mellomtiden trer Martine Lunder Brenne og Mads A. Andersen nå inn som konstituerte ansvarlige redaktører.

Brenner har siden 2020 vært utviklingsredaktør i Dagbladet, og hadde før dette lederroller i VG og Egmont. Andersen har i samme avis vært nyhetsredaktør siden januar 2024, etter fem år som TV-redaktør i Aller Media. Han har tidligere erfaring fra VG, NRK og Se og Hør.