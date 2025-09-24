Kimmel-comeback: Trump reagerer

Da Kimmel kom med sine første bemerkninger på skjermen siden kontroversene, sa han at han aldri mente å bagatellisere drapet på Charlie Kirk.

– Jeg har ingen illusjoner om at jeg kommer til å endre noens oppfatning, men jeg vil gjøre én ting klart fordi det er viktig for meg som menneske. Og det er at det aldri var min intensjon å bagatellisere drapet på en ung mann, sa en emosjonell Kimmel.

– Jeg synes ikke det er noe morsomt ved det, sa han og ga uttrykk for at han mente han var blitt misforstått.

Han kritiserte også ABC for å ha tatt ham av lufta.

– Det er ikke lovlig. Det er ikke amerikansk. Det er uamerikansk, sa han.

MISFORNØYD: Donald Trump. Foto: NTB

Lite fornøyd Trump

USAs president Donald Trump er ikke fornøyd med at talkshow-verten Jimmy Kimmel er tilbake på TV-skjermen.

– Det hvite hus ble fortalt av ABC at showet hans var tatt av luften, skriver Trump på Truth Social.

Tirsdag kveld er Kimmel tilbake på skjermen etter å ha vært satt på pause en ukes tid.

Beslutningen om å sette showet på pause kom etter at Kimmel uttalte seg om drapet på Charlie Kirk og hvordan det ble framstilt av deler av den amerikanske høyresiden. Han gjorde også narr av president Donald Trumps reaksjon i etterkant av drapet.

Antyder søksmål

Trump fortsetter i innlegget å rakke ned på Kimmel og sier blant annet at Kimmel bare er en forlengelse av det demokratiske partiet.

Videre truer han med å saksøke ABC.

– Sist gang jeg gikk etter dem, fikk jeg 16 millioner dollar. Denne gangen høres det enda mer lukrativt ut, skriver han, trolig med henvisning til søksmålet mot et annet medieselskap, Paramount. Søksmålet endte med forlik i juli.

Talkshowet Jimmy Kimmel Live! har gått på ABC siden 2003. ABCs beslutning kom etter at det amerikanske medietilsynet FCCs leder Brendan Carr gikk hardt ut mot Kimmel og ba ABC-eier Disney ta grep.

Mandag erklærte Disney at Kimmel fikk komme tilbake på skjermen.