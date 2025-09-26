Disney: Investorer raser etter Kimmel-sensur

En gruppe Disney-investorer anklager selskapet for å ha latt politiske hensyn veie tyngre enn aksjonærenes interesser, etter at talkshow-verten Jimmy Kimmel ble suspendert i seks dager, melder Axios.

Bakgrunnen er Kimmels monolog 15. september, der han kommenterte attentatet på den konservative aktivisten Charlie Kirk. Dagen etter tok ABC, eid av Disney, programmet av luften. Suspensjonen kom etter trusler fra FCC-leder Brendan Carr og press fra store ABC-tilknyttede kringkastere som Nexstar Media Group og Sinclair Broadcast Group, s, som til sammen kontrollerer rundt en firedel av ABCs lokale stasjoner.

– Betydelig fall

Ifølge brevet, som ble sendt til Disney-sjef Bob Iger onsdag, falt Disney-aksjen rundt 3 prosent i løpet av suspensjonen. Investorene mener styret og ledelsen dermed kan ha brutt sin forvaltningsplikt.

«Disneys aksjekurs falt betydelig som følge av selskapets brå beslutning om å suspendere Kimmel og Jimmy Kimmel Live!,» skriver advokatene

«Det finnes en troverdig grunn til å mistenke at styret og ledelsen har satt upassende politiske eller kommersielle hensyn foran selskapets og aksjonærenes beste,» heter det i brevet fra advokater som representerer American Federation of Teachers (AFT) og Reporters Without Borders (RWB).

Organisasjonene krever fullt innsyn i styreprotokoller, interne e-poster, kontrakter med ABCs tilknyttede stasjoner og analyser av de økonomiske konsekvensene. Kravet fremmes under den amerikanske selskapsretten i Delaware, som gir aksjonærer rett til å granske bøker og opptegnelser for å avdekke mulig uredelighet.

– Kan ikke true med straff

Selv om programmet ble gjeninnført 23. september, nekter fortsatt Nexstar og Sinclair Broadcast Group å sende det. Samtidig har Donald Trump truet med å «teste ABC på dette» på sin plattform Truth Social.

SENDTE BREV: Advokat Roberta Kaplan. Foto: Bloomberg

«Sist gang jeg gikk etter dem, fikk jeg 16 millioner dollar. Denne gangen høres det enda mer lukrativt ut,» skrev han på Truth Social etter Kimmels comeback, trolig med henvisning til søksmålet mot et annet medieselskap, Paramount. Søksmålet endte med forlik i juli.

– Myndighetene kan ikke og bør ikke true med å straffe noen bare fordi de ikke liker det de har å si, sier Roberta Kaplan, en av flere advokater som representerer gruppene, til Axios. Hun har tidligere saksøkt Trump på vegne av E. Jean Carroll.