Verdens største youtuber vil på børs

James Stephen «Mr. Beast» Donaldson er verdens største youtubere, med over 400 millioner abonnenter. Nå planlegger Donaldson en børsnotering av selskapet hans Beast Industries i løpet av de neste årene, ifølge E24.

For å gjøre selskapet klart til notering har Donaldson nylig hentet inn Jeff Housenbold, tidligere toppsjef i Shutterfly og mangeårig Silicon Valley-profil. Han skal profesjonalisere driften, skape bedre struktur og sørge for at selskapet beveger seg mot lønnsomhet.

Verdsatt til 5,2 milliarder dollar

Donaldsons satsing har vært kostbar. De spektakulære videoene, ofte med produksjonsbudsjetter på flere millioner dollar, kombinert med satsinger innen snacks, sjokolade og digitale tjenester, har ført til store underskudd. I 2024 skal tapene ha beløpt seg til rundt 110 millioner dollar. Likevel ble selskapet verdsatt til 5,2 milliarder dollar i en emisjon samme år.

Housenbold er tydelig på hva som nå er oppgaven: å sikre at selskapet ikke bare er kreativt, men også kommersielt bærekraftig. Han har uttalt at målet er å produsere innhold som både er lønnsomt, tidsriktig og innenfor budsjett.

Donaldson selv ser børsnoteringen som neste naturlige skritt. Han peker på at YouTube-kanalen i seg selv fungerer som en global distribusjonsmaskin, og at merkevaren kan bli utgangspunktet for et bredere underholdningsimperium. Med trofaste seere og stor rekkevidde mener han Beast Industries har potensial til å konkurrere med etablerte mediehus.

En konkret tidsplan er ikke lagt frem, men både Donaldson og Housenbold understreker at en børsnotering er nært forestående.