Sunseeker 100 Yacht er egentlig 97 fot, tilsvarende 29,85 meter lang inkludert badeplattformen. Verftet justerer lengden på baugen, og med fratrekk for badeplattform kryper den offisielle lengden på skroget akkurat under 24 meter. Det gjør at du kun trenger fritidsskippersertifikat, kjent som D5L, for å ta på kapteinsluen og legge fra kai. Vel og merke kreves det utvidet lisens dersom du planlegger å ta betalt av gjestene og bruke yachten i charter.

GREIER KRAVET: Sunseeker 100 Yacht er klassifisert med skroglengde under 24 meter, og kan kjøres med D5L sertifikat. Foto: Sunseeker

Sunseeker 100 Yacht fremstår som massiv der den ligger til kai, og det er lett å se for seg en familie med solhungrige nordboere som setter kursen mot Middelhavet når løvet samler seg i gule hauger her hjemme. Det er verdt å merke seg at skroglengden på mindre enn 24 meter også gir utslag på havneavgiftene sørover i Europa. For å snu et sitat av Anne Grete Preus på hodet, så er av og til 97 fot nok.

Første i denne fargen

Dette eksemplaret av Sunseeker 100 Yacht tilhører en kunde, som generøst nok har lånt den ut i forbindelse med yachtmessen i Cannes. Når du setter skoene på bryggekanten og tar steget om bord står navnet «MAJIC» i lysende bokstaver på akterspeilet.

VEKKER OPPSIKT: Sunseeker 100 Yacht utført i fargen Stealth Grey vekker oppsikt de fleste steder. Foto: Sunseeker

Skroget er lakkert i fargen «Stealth Grey», og er den første i 100 Yacht serien med denne fargen. Det mørkegrå skroget med sorte vinduer står i skarp kontrast til rekken av hvite skrog i marinaen. Dersom Darth Vader hadde pensjonert seg og kjøpt hus på rivieraen, ville «MAJIC» passet perfekt langs brygga.

X-Tend solseng

Magien starter allerede før du går opp den brede trappen til akterdekket. Bak akterspeilet er det som vanlig en garasje, med plass til en Williams 460 jolle, en vannscooter, Seabob og andre morsomme saker en kan flyte rundt på. Yachten er utstyrt med det såkalte X-Tend systemet, som betyr at en luke er bygget inn i akterspeilet.

BEACH CLUB: Sunseeker 100 Yacht har X-Tend beach club med utbrettbar solseng, som også kan heves opp til akterdekket. Foto: Sunseeker

BEACH CLUB: Sunseeker 100 Yacht har X-Tend beach club med utbrettbar solseng, som også kan heves opp til akterdekket. Foto: Sunseeker

Ved å vippe luken ned danner den en diger solseng tilknyttet badeplattformen. Men den kan også heves elektrisk til samme nivå som akterdekket slik at den vender innover, og gjør at uteplassen bakerst blir enda større. I tillegg vil ryggen til solsengen skjerme for innsyn, noe som kan være kjærkomment når du fortøyer med hekken inn mot marinaen.

KAN SKJERMES: Akterdekket på Sunseeker 100 Yacht kan nytes som det er, eller skjermes mot innsyn fra marinaen dersom du fortøyer med hekken inn. Foto: Ragnvald Johansen

Versailles

Sunseeker kan kunsten å skape en følelse av luksus ved hjelp av små detaljer. Den store skyvedøren i glass som leder inn til salongen åpner seg automatisk når du går mot den, og glir lydløst på plass bak deg. Det er en strålende varm sensommerdag i Cannes, men så snart døren lukker seg blir du svøpt inn i båtens aircondition.

FRA GULV TIL TAK: Sunseeker 100 Yacht har vinduer langs hele salongen som strekker seg fra gulv til tak. Foto: Ragnvald Johansen

Historiebøkene forteller at Ludvig XIV bygget speilhallen i Versailles for å imponere besøkende gjester. Han passet på at de ankom på tidspunkt da solstrålene traff de mange speilene, og badet rommet i et gyllent skjær. De store vinduene strekker seg fra gulv til tak i Sunseeker 100 Yacht, og fyller salongen med lys som reflekteres av panelene i taket. Sammen skaper de et historisk ekko til solkongen, og måten han utnyttet solen for å skape en følelse av overdådig luksus.

KONTRAST: Myke farger og tekstiler skaper kontraster til de strenge geometriske formene som utgjør yachtens bærende struktur. Foto: Ragnvald Johansen

Streng geometri

Gulvet er kledd med brede bord av eik, og sammen med lyse tekstiler og myke sofaputer skaper de kontrast til den bærende konstruksjonen i yachten bestående av strenge og mørkegrå geometriske former. Skjult LED belysning er felt inn langs kanten av de store takpanelene, som hjelper til med å spre lyset jevnt for å skape en lun atmosfære.

Frosset øyeblikk

Interiøret preges av en diger sofa og en spisestue med plass til ti personer. Sunseeker har også felt inn arealer med spesialglass i de høye rekkene slik at du kan nyte utsikten til havet uhindret, samtidig som de fremstår som mørke fra utsiden.

HAV AV GLASS: Eieren av «MAJIC» stoler på at stabilisatorene holder kunstverket av glass trygt festet på veggen. Foto: Ragnvald Johansen

Siden stabilisatorene sørger for at «MAJIC» går stødig i sjøen, har eieren tatt sjansen på å utsmykke den med kunstverk. På veggen bak spisebordet henger det en skulptur som gir inntrykk av at kunstneren fanget havets bølger i det yachten passerte, og frosset øyeblikket i glass for evig tid.

Privat balkong

Sunseeker 100 Yacht har ikke noen førerposisjon nede, og den ekstra plassen har åpnet for muligheten til å skape en helt unik owner’s cabin med stort bad, walk-in garderobe og kontor.

Sunseeker 100 Yacht Foto: Ragnvald Johansen

Den ligger plassert lengst fremme på hoveddekket, med buede glassvinduer integrert i yachtens overbygg. De kan åpnes, og gir tilgang til en privat balkong foran på baugen. Her er det mulig å sette frem solstoler, ta en kaffekopp, eller ringe med skipsklokken som henger der. Den solide rekken gjør det også mulig gjenskape øyeblikket i filmen «Titanic» der Kate Winslet får følelsen av å fly, uten fare for å ramle over bord.

TITANIC: Lengst fremme på baugen har Sunseeker 100 Yacht en privat balkong, der du kan gjenskape scenen fra Titanic uten fare for å ramle over bord. Der finner du også en diger skipsklokke du kan ringe med for å signalisere at det er på tide med lunch. Foto: Sunseeker

100 tonn i 30 knop

Kapteinen styrer skuta fra kommandobroen oppe på flybridge, der store digitale flater koblet til kamera, radar og en rekke andre hjelpemidler sørger for at ferden går trygt for seg.

5.280 HK: Sunseeker 100 Yacht kan utstyres med forskjellige motorer, der to V16 på til sammen 5.280 hk er de grommeste. Foto: Ragnvald Johansen

Gasshåndtakene på «MAJIC» er koblet til det største motoralternativet, to MTU V16 2000 M96L som hver yter 2.640 hk for en samlet effekt på 5.280 hk. Med åpne spjeld sender det yachten som veier 100 tonn opp i 30 knop. Men i en litt mer behersket fart på 12 knop, skal rekkevidden ligge på 1.300 nautiske mil.

Boblebad på terrassen

I marsjfart blir det akkurat passe med fartsvind, og det vil nok friste gjestene ut på den gedigne takterrassen. Sjefen i den norske Sunseeker importøren Sundal Yacht, Trond Sundal, tar plass bak baren som også er lakkert i «Stealth Grey» og spør om det skal være en forfriskning. Solen varmer godt denne septemberdagen, men høyt her oppe på flybridge finner en liten bris veien over de andre båtene.

EN TUR I BAREN: Det er lett å la seg friste til å ta en tur i baren på takterrassen om bord i Sunseeker 100 Yacht. Foto: Ragnvald Johansen

Det store taket gir også skygge, men kan selvsagt åpnes ved å aktivere en rad med lameller i karbonfiber. Yachtens bredde på syv meter bidrar til at det er romslig rundt spisebordet her oppe, og de gjestene som gjerne vil se solen gå ned i cocktailglasset kan trekke lengst bak til de myke lenestolene. Sunseeker har også mulighet for å plassere et boblebad her oppe, så en slipper gå ned trappen for å hoppe uti.

Sunseeker 100 Yacht Foto: Ragnvald Johansen

Hvilken farge du vil

Med nesten 100 fot å fordele gjestfriheten på, er det nok av plass å velge i under dekk. Litt avhengig av hvor mange du vil ha selskap av på sjøen, går det an å velge mellom fire eller fem kabiner.

VÆR VÅR GJEST: Gjestekabinene om bord i Sunseeker 100 Yacht er svært romslige og innredet med lekre detaljer. Foto: Sunseeker

I baugen er det også sengeplasser til fire mannskap pluss kapteinen, med egne bad, lounge og bysse. «Stealth Grey» er bare en av mange forskjellige kulører som kan leveres, og det er i utgangspunktet mulig å velge nesten hvilken farge du vil på skroget. Prisen starter på 152.750.000 kroner, og vil variere avhengig av hvor mange fristende tilvalg du krysser av for.