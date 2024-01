Tesla skrur ned prisen – aldri vært billigere

Tesla Model Y har vært gjenstand for flere priskutt de siste årene, og det har gjort at norgesfavoritten ble Norges desidert mest solgte bil i 2023.

Natt til onsdag har Tesla nok en gang skrudd ned prisene på sin bestselgende modell.

Model Y med bakhjulsdrift, innstegsmodellen, har fått et priskutt på 30.000 kroner.

Nå koster den fra 421.844 kroner, inkludert avgifter. I går kostet samme bil fra 451.844 kroner. Den har aldri vært billigere enn nå.

Mest solgte biler i 2023 Tesla Model Y: 23.088 biler (18,2 prosent) Volkswagen ID.4: 6614 biler (5,2 prosent) Skoda Enyaq: 5740 biler (4,5 prosent) Toyota bZ4X: 5395 biler (4,2 prosent) Volvo XC40: 5025 biler (4,0 prosent) Ford Mustang Mach-E: 3792 biler (3,0 prosent) Toyota Yaris: 3582 biler (2,8 prosent) Toyota RAV4: 3457 biler (2,7 prosent) Volkswagen ID.3: 3141 biler (2,5 prosent) Hyundai Kona: 2991 biler (2,4 prosent) Audi Q4 e-tron: 2688 biler (2,1 prosent) Nissan Ariya: 2606 biler (2,1 prosent) Nissan Leaf: 2471 biler (1,9 prosent) BMW iX1: 2415 biler (1,9 prosent) Tesla Model 3: 2083 biler (1,6 prosent) Toyota Corolla: 1911 biler (1,5 prosent) Polestar 2: 1832 biler (1,4 prosent) BMW i4: 1782 biler (1,4 prosent) MG4: 1622 biler (1,3 prosent) Audi Q8 e-tron: 1602 biler (1,3 prosent)

Prisene på de øvrige Model Y variantene er også satt ned, opplyser Tesla Norge i pressemeldingen.

Model Y Long Range koster nå fra 507.719 kroner (ned fra 541.927 kroner). Model Y Performance koster nå 548.402 kroner (ned fra 586.215 kroner). Også disse prisene er inkludert avgifter og levering, men uten vinterhjul.

– Dette er helt sikkert ikke det siste priskuttet fra Tesla i år. For nybilforhandlere kan 2024 bli et blodbad. Konkurrentene blir nødt til å respondere. Priskuttet får effekt i hele bilmarkedet, både nybiler og bruktbiler. Vi har allerede begynt å redusere prisene som følge av nyheten, sier Jonathan Parr, analyseansvarlig i bruktbilforhandleren Rebil i en uttalelse.

Selskapet lokker også med en lav rente på 0,99 prosent i tre år (effekttiv rente 3,71) for alle Model Y-modellene (bakhjulsdrift, Long Range og Performance), dersom man henter ut den nye bilen innen 31. mars.

Prisene på Model S, X og 3 er uendret.

Ras av kritikk

Når man selger mange biler er det også større sjans for at noe går galt med enkelte av modellene. Tesla må tåle kritikk fra misfornøyde kunder som har måttet betale i dyre dommer for nye batterier i tillegg til stor kritikk i USA for Autopilot-funksjoner som har fått fatale følger.

Tesla skriver i sin pressemelding i morges at «det er sannsynlig at Model Y vil bli den bestselgende bilen i Europa for 2023. Denne historiske milepælen bekrefter dens unike posisjon i markedet for hvordan den leverer en allsidig opplevelse til kundene», står det i pressemeldingen fra Tesla Norge onsdag morgen.