Ingen var forberedt på det de fikk se. Riktignok var Florida bygd på et eksisterende Aurelia-chassis. Det fantes ikke noe annet og mer fremtidsrettet å bygge på, men det var for så vidt ikke så viktig. Det viktige var formen.

TOFARGET LAKKMØNSTER: Det var helt vanlig med karosserier med to farger på 1950-tallet. FOTO: IVAR ENGERUD

Det fantes ingen eksempler i Pinin Farinas tidligere designportefølje som hintet om hva som var på gang. Mesteren Battista Pinin Farina kopierte definitivt ikke designen fra noen av sine konkurrenter i Torino, London, Milano eller Detroit for den saks skyld.

Og knapt noen forsto den gang hvilken innflytelse denne modellen ville få for bildesign i årene som fulgte.

Florida-designen representerte en stilendring som skulle influere europeisk og amerikansk bildesign i tiårene som fulgte. Den var definitivt en av de modellene som etablerte Pinin Farina som et av Italias viktigste designhus.

ELEGANT LØSNING: En slik profil hadde publikum aldri sett da Florida ble introdusert i 1955. FOTO: IVAR ENGERUD

En ny designretning

Du kan se på det på denne måten: Tidligere hadde (nesten) alle biler sett ut som de var skulpturert av designeren fra én leirklump, mens Florida så ut som et korthus hvor hvert kort representerte flateelementer som var satt sammen på en oppsiktsvekkende ny og ren måte – nærmest uten noen form for ornamentering.

De horisontale linjene ble definert av beltelinjen som gikk fra framskjermene og strakk seg ubrutt inn på de høye bakskjermene hvor den smeltet sammen med linjen som ble dannet fra C-stolpen på en vakker måte.

Grillen var en variasjon over et tema Pinin Farina hadde brukt tidligere på mang en Ferrari og fjernt fra Lancias tradisjonelle front. Hovedlyktene ble plassert innenfor grillen, med små blinklamper i skjermene.

DOBLE LYKTER: Lancia Florida var tidlig ute med doble frontlykter på hver side, vakkert plassert i skjerm og grill. FOTO: IVAR ENGERUD

Proporsjonene på den nye bilen var uhyre moderne med en lang og slank profil med perfekt balanse mellom front og hekk. Fraværet av B-stolpe forsterket elegansen og ga interiøret en luftig følelse. Bilen på disse sider var den første 2-dørsversjonen som ble presentert i Torino var lakkert i mørkeblått med hvitt tak og bagasjelokk for å forsterke det visuelle ved designen. Det var helt i tiden med 1950-tallets lakkmønster.

Raske oppfølgere

Det tok ikke Pinin Farina lang tid å komme med en 4-dørs oppfølger til 2-dørsutgaven fra Torino. Den dukket opp i Paris allerede i september på samme Aurelia-plattform, men med litt andre proporsjoner på karosseriet.

4-dørsutgaven hadde i likhet med eksisterende modeller fra Lancia og Fiat dører som åpnet seg hver sin vei uten midtstolpe, noe som ga åpen tilgang til setene.

For øvrig var det små variasjoner på karosseridetaljer på de totalt tre 4-dørs Florida som ble bygd. Blant annet hadde 4-dørsversjonene et elegant, lavt scoop på panseret. Alle var lakkert i smakfulle tofargede lakkmønster.

SAMLEREN: Coorado Lopresto i Milano har bygd opp en utrolig samling av italienske spesialmodeller, og Floridaen er en av favorittene. FOTO: IVAR ENGERUD

Eksklusiv vennehandel

Blant de som var imponert over Lancia Florida da den dukket opp i 1955 var Lancias «norske» importør i California, Kjell Qvale. Foruten å være Lancias mann på den amerikanske vestkysten var Qvale allerede en god venn av Sergio Pinin Farina.

I 1954 hadde han kjøpt en unik Lancia Aurelia B52 Coupé direkte av Pinin Farina på Torino-salongen det året, og han var ikke sen om å bestille en Florida med venstreratt. Eksemplaret med chassis nummer B56S-10006 ble vist i Paris i 1955 før den ble overtatt av Qvale.

«NORSK» HISTORIE: Kjell Qvale i San Francisco var første eier på denne firedørs utgaven av Florida, en av tre bygde. FOTO: IVAR ENGERUD

Han tok showbilen til San Francisco, hvor den ble registrert og beholdt av familien i noen år, før den ble solgt til en god kunde i byen. Etter noen år skiftet den igjen eier og vandret rundt på ulike hender i området før den havnet tilbake i Italia. Lopresto nøyde seg nemlig ikke med bare én av Florida-prototypene. Han ville ha begge utgaver.

I 2010, etter en omfattende restaurering, ble firedørsutgaven vist på Concorso Eleganza Villa d’Este. I fjor tok han så med den enda lekrere todørs utgaven til samme sted, hvor vi fikk fotografere en av de viktigste designikonene i bilhistorien.

IMPONERT DESIGNER: Amerikanske Michel Robinson har mange år bak seg som designsjef i Fiat, Lancia og Bertone og setter stor pris på designdetaljene i Florida. FOTO: IVAR ENGERUD

Moderne hyllest

– Lancia Florida er snart 70 år gammel, så det er kanskje ikke så lett for alle å se hvilken betydning denne bilen hadde på utvikling av bildesign. Men den er definitivt et av de beste eksemplene på en bil som på en klar og tydelig måte staker ut en helt ny form for en bil – ikke bare designelementer. Den er en av mine absolutte favoritter, sier designnestoren Michael Robinson.

Det moderne utseendet på Florida imponerte og forundret så vel kunder som andre bilprodusenter den gang. Da Lancia fikk ny ledelse, ble det bestemt at etterfølgeren til Aurelia – Flaminia – skulle baseres på stilen og proporsjonene til Florida showbilene til Pinin Farina.

REN DESIGN: Corrado Lopresto forsvinner inn i den enveiskjørte hovedgaten gjennom Cernobbio med sin elegante Lancia. FOTO: IVAR ENGERUD

Fortsettelsen

Det gikk ikke mer enn et år før Lancia Flaminia Berlina ble introdusert i Torino i 1956 rundt de samme formene som showbilene. Riktignok med konvensjonelle dører og vinduer, men med en helt ny Lancia-grill avledet fra Florida.

Men det stoppet ikke der. Andre produsenter hadde også kontaktet Pinin Farina for å få tilsvarende sedan-designer til sine modeller. De dukket opp som «Farina» salooner på alle merker i BMCs B-serie og designsporene fant du igjen på så vel den langt større Vanden Plas Princess som knøttlille A40 Futura. Fiats Berlina-modeller i 1959 var definitivt Florida-inspirerte, og i 1960 kom den viktigste av «avleggerne» i form av Peugeot 404 på markedet.

Ved utgangen av 1950-tallet hadde Pinin Farina markert seg som selve mesteren av italiensk bildesign, og virksomheten ekspanderte kraftig.

PININ FARINAS EGEN: Pinin Farina bygde også ytterligere en personlig Florida II i 1957, enda skarpere og tydeligere i kantene. FOTO: IVAR ENGERUD

Men problemene var ikke over for Lancia med introduksjonen av Flaminia Berlina og de mer spesialbygde Coupé-variantene. Utviklingen av modellen hadde nok på alle måter gått litt fort i svingene med så små ressurser som mulig, så barnesykdommene var langt flere enn ønskelig. Rust var bare en av dem, men for de som har overlevd viser de hvor moderne bildesign for 1960-tallet startet.