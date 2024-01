Tester ny batteriteknologi – overgår forventningene

Administrerende direktør Frank Blome i PowerCo, et heleid datterselskap i Volkswagengruppen, meddeler at selskapet har nådd en milepæl i utviklingen av solid state batterier som kan serieproduseres i stor skala.

– Resultatene har møtt og overgått alle kravene i den første runden med tester, skriver Blome.

500.000 kilometer

PowerCo melder at de har gjennomført over 1.000 ladesykluser med en prototype på et solid state batteri, og at det fremdeles hadde mer enn 95 prosent kapasitet. Det skal ifølge deres beregninger bety at en elbil vil kunne kjøre rundt 500.000 kilometer uten at rekkevidden reduseres merkbart.

MÅ MØTE KONKURRENTENE: Volkswagen lanserte nylig ID.7 some en elektrisk arvtager til Passat. De må møte konkurranse fra blant annet Kina, der det ser ut til å starte et nytt elbil-selskap hver 14. dag. Foto: Volkswagen

Fast form

I et intervju med professor Maximilian Fichtner publisert på Volkswagens nettsider beskriver han solid state batterier som «Den hellige gral» i utviklingen av batteriteknologi. Kraftig forenklet inneholder dagens lithium ion batterier væske, som påvirkes av blant annet kulde og antall ganger batteriet lades opp og tømmes. Solid state batterier bytter ut denne væsken med materiale i fast form som gir en rekke fordeler.

– Rekkevidden vil kunne øke med 30-40 prosent, skriver Fichtner.

HELLIG GRAL: Professor Maximilian Fichtner mener at masseproduserte elbil-batterier av solid state typen er industriens hellige gral. Foto: Volkswagen

15 minutter

En annen viktig egenskap ved solid state batterier er muligheten for å lade dem opp mye hurtigere, og det vil sannsynligvis bli mulig å øke kapasiteten fra 10-80 prosent på rundt 15 minutter. PowerCo opplyser at batteriet de testet består av 24 lag, og er utformet på en måte som vil gjøre det mulig å montere det i masseproduserte elbiler.

KAN BLI SOLID: Volkswagen jobber målrettet for å kunne tilby solid state batterier som ikke påvirkes nevneverdig av antall ganger du lader det opp eller temperatur, samt at de kan gi 30-40 prosent lengre rekkevidde. Foto: Volkswagen

Konkurrentene kommer

Utfordringene nå består ifølge Blome i å skalere opp produksjonsprosessen og tilpasse detaljene slik at de kan levere batterier til Volkswagengruppens modeller. Toyota annonserte på Kenshiki forum at de regner med å tilby solid state batterier i 2027-2028, og Nio meddelte nylig at de hadde kjørt 1.000 kilometer med noe de refererte til som et «semi-solid state» batteri på 150 kWh. Ifølge Maximilian Fichtner står batteriteknologi foran en revolusjonerende utvikling. Før du investerer i ny bil, er det verdt å merke seg at det kan få en vesentlig innvirkning på annenhåndsverdien til dagens elbiler noen år frem i tid.