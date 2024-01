Når Gant-gründer Staffan Wittmarks 10 Ferrarier i «W Collection» skal under Artcurial-hammeren i Monaco 9. mai 2024 betyr det at rundt 25 eksklusive Ferrarier har forlatt Sverige på auksjoner på 12 måneder.

EKSPERTEN: Det er Artcurial-ekspert Niklas Hannah som har sikret auksjonshuset en rekke eksklusive svenske bilsamlinger de seneste årene. FOTO: IVAR ENGERUD

Store verdier

Fra før gikk et dusin fra Aje Philipsons Ferrari-samling på RM Sotheby’s Villa Erba-auksjon i slutten av mai i fjor og nå i februar går et par på Artcurial-auksjonen på Rétromobile.

De 12 Ferrariene fra Philipsons «Aurora Collection» ble til sammen solgt for 260 millioner kroner, med en 1961 250 GT SWB Berlinetta til 75 millioner som dyreste objekt.

BRUTAL SKJØNNHET: W Collections dyreste bil er denne 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta, med estimat 95 til 135 millioner kroner. FOTO: Artcurial

En tilsvarende 250 GT SWB Berlinetta, bare av 1962-modell og enda litt mer attraktiv, er toppobjekt i Wittmarks samling også. Her ligger estimatet i området 95 til 135 millioner kroner.

På hakket under, med estimat mellom 80 og 115 millioner kroner er hans 1958 Ferrari 250 GT LWB California Spider. På en god dag snakker vi altså et potensiale langt over 200 millioner kroner for to biler.

1966 275 GTB: Estimat 1,9 – 2,5 millioner euro. FOTO: Artcurial

Uten minstepris

Wittmark har satt minstepris på disse to bilene, men hans øvrige åtte Ferrarier skal selges uansett. Og det er heller ikke peanøtter av biler.

Eller hva sies om en 1966 275 GTB med estimat 21,5 – 28,5 millioner kroner? Fra same tidsepoke og litt under i pris ligger en 1963 250 GT Lusso, en 1965 275 GTS og en 1967 330 GTS, alle med priser +/- 20 millioner kroner.

1965 275 GTS: Estimat 1,5 – 1,8 millioner euro. FOTO: Artcurial

1967 330 GTS: Estimat 1,8 – 2,2 millioner euro. FOTO: Artcurial

1968 330 GTC: Estimat 900.000 – 1,1 millioner euro. FOTO: Artcurial

Alle Wittmarks biler er restaurert og vedlikeholdt av noen av Italias fremste Ferrari-eksperter og kommer med Ferrari Classische-godkjennelse.

Trekløver i Paris

Har du ikke tid til å vente helt til mai, kommer det også en tilsvarende bil på Artcurials Rétromobile-auksjon allerede 2. februar. Også den svensk. Den har følge av en Ferrari 250 GT Pininfarina Cabriolet og en Mercedes-Benz 300 SL fra samme samling i Linköping.

RÉTROMOBILE-TREKLØVER: Disse tre klassikerne skal selges på Artcurials Rétromobile-auksjon i Paris 2. februar. FOTO: Artcurial

Den siste er bare en av fem slike Mercedes-klassikere som eksporteres fra Sverige i samme tidsrom. Det er litt andre forhold i bilmarkedet på andre siden av Kjølen.