Tesla har sendt ut anbud til flere leverandører og informert om at de ønsker å starte produksjonen av en ny elbil for massemarkedet.

Den nye modellen går under kodenavnet «Redwood» og produksjonen skal starte allerede i midten av 2025, ifølge fire personer som er kjent med saken. To av dem som beskriver modellen som en kompakt crossover, men konkret utseende er det ingen som kan si noe om.

Neste års modell vil appellere til massene med sin inngangspris på bare 25.000 dollar – 260.000 kroner. Den vil med det konkurrere prismessig med det som har blitt Teslas argeste konkurrent: kinesiske BYD.

Musk lovet allerede i 2020 å bygge en bil til 25.000 dollar, men planen ble skrinlagt før den nå er bragt til live igjen.

Teslas billigste modell nå er ifølge deres nettsider Model 3 med bakhjulstrekk til 380.000 kroner. Den noe større og høyere Model Y, som har blitt en real norgesfavoritt og gikk rett til topps på salgslistene i fjor, får du nå også for bare 10.000 kroner mer – 390.000 kroner.

Produksjon neste år

Ifølge to av kildene Automotive News har snakket med, har Tesla sendt forespørsel om tilbud på Redwood-modellen til leverandører allerede i fjor. Den gang spådde de et ukentlig produksjonsvolum på 10.000 kjøretøy.

Nå er det imidlertid klart at produksjonen vil starte i juni 2025. Tesla har ikke bekreftet noen av lekkasjene.

Teoriene om hvordan neste Tesla-modell vil se ut er mange. Bildet øverst er produsert av biltidsskriftet Kolesa. Her er et design som går under modellnavnet Model Q:

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sugarchow (@sugardesign_1)

Volum i 2026

Tesla har en historie med å bomme på målene de setter seg for lanseringer.

Cybertruck-produksjonen er for eksempel blitt forsinket flere år, før den ble lansert i desember i fjor. Prisen ble også vesentlig høyere enn de 630.000 kronene Musk først antydet i 2019.

– Volumproduksjonen [av den nye billigmodellen] er mer sannsynlig å begynne i 2026, sa en av kildene til Automotive News.