Rytmisk bilentusiast

– Den gang trodde alle – meg selv inkludert – at jeg var splitter pine gal. For 35.000 pund kunne du få en ny Rolls-Royce, men jeg betalte det samme for en 15 år gammel Ferrari. Uten å prute – til selgerens store forundring – så jeg fikk tilslaget med en gang, smiler Nick Mason når han minnes kjøpet av sin Ferrari 250 GTO høsten 1977.

ENTUSIASTEN: Nick Mason er en bilentusiast av de helt sjeldne, med en samling racebiler som representerer det ypperste fra hele 1900-tallet. FOTO: IVAR ENGERUD

Den profilerte trommeslageren i Pink Floyd er verdens hyggeligste og mest tilgjengelige når han er på sin andre hovedarena: historisk racing.

Masons eksemplar ble levert ny i juni 1962 til den belgiske Ferrari-importøren Jacques Swaters, som umiddelbart sendte den i krigen på Le Mans for sitt racingteam Ecurie Francorchamps.

Bilhobbyens Warren Buffett

– Den ble nummer tre totalt og nummer to i GT-klassen det året, og den hadde en meget aktiv racingkarriere. Men viktigst for meg var at det var akkurat denne jeg så på Goodwood sammen med faren min i 1964.

Nick hadde falt totalt for de vakre linjene kombinert med de rå ytelsene den hadde allerede den gang, og i 1977 hadde han, takket være «The Dark Side of the Moon»-suksessen, råd til å betale det som fortonet seg som en real overpris.

FAVORITTEN: Ferrari 250 GTO er Nicks favoritt. Ikke på grunn av pris, men kombinasjonen av design, ytelser og historie. FOTO: IVAR ENGERUD

– Mer enn 45 år senere betraktes jeg som en slags bilhobbyens Warren Buffett, sier han beskjedent med underfundig, lavmælt understatement-humor uten å være cocky.

Vel vitende om at de 35.000 pundene nok har formert seg til et sted opp mot 50 millioner av arten i 2024.

RACER: Nick Mason har racet i 50 år, først som aktiv, senere i historisk racing. FOTO: IVAR ENGERUD

En del av familien

Verdien av denne, og de mange andre perlene i samlingen, har aldri vært noe han har fokusert på. Han har kort og godt penger nok til å dyrke hobbyen uten å tenke på de regningene som må plukkes opp når bilene brukes hardt og mye. Og salg er ikke et diskusjonstema.