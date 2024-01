Én av to skal kjøpe elbil ved neste bilkjøp

Ifølge en melding fra NAF vil én av to kjøpe elbil ved neste bilkjøp. NAFs Elbilmonitor gjennomføres to ganger i året, og har vist at elbilinteressen øker litt år for år. Særlig elbilistene er overbevist om at elbil er det riktige for dem. Bare seks prosent av elbilistene sier at de ikke vil kjøpe seg en ny elbil.

Blant de som i dag ikke eier en elbil er usikkerheten større for om elbil passer for dem, ifølge NAF. Om lag én tredjedel sier at de vil kjøpe elbil ved neste bilkjøp, én tredjedel er i tvil og én tredjedel oppgir at de ikke vil kjøpe elbil når de skal bytte bil.

– Det er fortsatt to millioner bileiere som ikke har elbil i dag. Undersøkelsen viser at det fortsatt er langt frem til at alle føler at elbil er et godt alternativ for dem, sier NAF-rådgiver Nils Sødal i pressemeldingen.

Rekkevidde i vintervær

Det er spesielt elbilenes rekkevidde om vinteren som gjør at folk ikke vil ha elbil som neste bil, både blant de som ikke har elbil i dag, og andelen elbileiere som ikke vil kjøpe elbil neste gang.

– Usikkerheten rundt rekkevidden vinterstid gjør at mange blir usikre på om elbil er det rette for dem, sier Sødal i meldingen.

– Så selv om mange andre faktorer som lading og forbruk er viktig når man skal velge elbil, er det å ha trygghet for rekkevidden under ulike forhold fortsatt veldig viktig for bilkjøperne, fortsetter han.

I tillegg til rekkevidde som viktig årsak er det rett og slett mange som ikke liker elbil og derfor ikke vil kjøpe det, opplyses det.

Elbilene har stadig blitt mer populært i Norge, men det er ikke nødvendigvis tilfellet i resten av verden. Tidligere i januar varslet bilutleiegiganten Hertz at det selger en tredjedel av elbilflåten i USA på grunn av svak etterspørsel og dyrere reparasjoner. Det inkluderer selskapets Tesla-flåte, som Hertz kjøpte 100.000 av i 2021, samt elbiler av merket Polestar.