Kinesiske HiPhi Z knuste konkurrentene på rekkeviddedagen i NAFs rekkeviddetest vinterstid, som går under navnet El Prix.

– Tesla har dominert rekkeviddetestene våre siden 2020. I dag ble faktisk Tesla Model 3 slått ned i støvlene på rekkevidde av HiPhi, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

HiPhi er et ukjent merke for de fleste, og Finansavisen kunne i november avsløre at de ikke har solgt én eneste bil i Norge. Siden den gang har det imidlertid blitt solgt en håndfull norskregistrerte HiPhi Z. Prisen kan ha noe med det lave salgstallet å gjøre: du må nemlig ut med den nette sum av 1.110.000 kroner for at rekkeviddemonsteret skal bli ditt.

Kjell-Arne Wold, Europa-sjef for HiPhi, forteller til Motor at bilen har seks seter, hvorav fire har massasje. Den finnes også i en 4-seters versjon, med champagnekjøleskap, til en pris på rundt 1.165.000 kroner.

VINNER: HiPhi Z vant NAFs vintertest El Prix i 2024. Foto: HiPhi

Minst avvik viktigst

HiPhi Z har en offisiell rekkevidde på 555 km. Tesla Model 3 har på sin side 629 kilometer på papiret – lengst av alle bilene NAF testet – og 74 kilometer lenger enn sin kinesiske konkurrent.

– Likevel kjørte HiPhi 81 kilometer lengre enn Tesla Model 3 i rekkeviddetesten i dag. Bilen kjørte nesten like langt som oppgitt rekkevidde. Da den var tom for strøm hadde den kjørt 522 kilometer, 6 prosent kortere enn oppgitt WLTP-rekkevidde, sier Sødal.

NAF fokuserer i sin rekkeviddetest på den bilen som leverer minst avvik sammenlignet med den offisielle rekkevidden.

– Her var HiPhi klart best i dag, sier Sødal.

Tesla Model 3 kom seg ikke engang inn på topp 3-listen over bilene som kom seg lengst. Se listen nedover i saken.

FALLER: Tesla Model 3 nyeste modell. Foto: Håkon Sæbø

Ladehastighet også viktig

Vel så viktig som rekkevidde er ladehastighet. Det skal testes av NAF i dag, torsdag 1. februar.

– Vi er spente på hvordan dagens rekkeviddekonge, HiPhi, klarer seg på ladetesten. Ryktene sier at den lader litt sakte, sier NAF-rådgiveren.



Under testen var det mellom minus 2 og minus 10 grader. Med uværet Ingunn på vei nordfra ble det vindfullt utover ettermiddagen. Bilene måtte snu i området ved Enden ved Atnsjøen i Stor-Elvdal.