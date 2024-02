Volvo fikk et solid overskudd i fjerde kvartal, for hele 2023 melder bilgiganten om det sterkeste året noensinne i selskapets 97 år lange historie.

Totalt ble det solgt hele 707.716 biler på verdensbasis, noe som er ny rekord. Omsetningen økte med 21 prosent til 399,3 milliarder svenske kroner, mens driftsresultatet landet på 25,6 milliarder – opp 43 prosent.

– Vi leverte et rekordår på flere nivåer, og rapporterte det høyeste salget, inntektene og resultatet i selskapets 97-årige historie. Vi tok også flere viktige skritt fremover i vår pågående transformasjon, mens vi navigerte i en kompleks verden, kommenterer Jim Rowan, adm. direktør i Volvo Cars.



Aksjonærene ser ut til å like tallene svært godt. På Stockholm-børsen stiger Volvo-aksjen hele 24,3 prosent ved 14-tiden torsdag.

Bort med Polestar

Volvo Cars eier 49 prosent av kriserammede Polestar, som nylig ble stemplet verdiløst av SEB . Polestar-sjefen har et mål om lønnsomhet i 2025, men i 2023s første ni måneder tapte selskapet 8,2 milliarder kroner.

Torsdag opplyser Volvo at de vurderer sin eierposisjon i bilmerket, og at et alternativ kan være å dele ut aksjene til Volvo-aksjonærene.

«Vi vurderer en potensiell justering av Volvo Cars' eierandel i Polestar, inkludert en utdeling av aksjer til Volvo Cars aksjonærer. Dette kan føre til at Geely Sweden Holdings blir en betydelig ny aksjonær», står det.

Kinesiske Geely, som eier Volvo Cars og resten av Polestar, vil imidlertid fortsette å gi operasjonell og økonomisk støtte til Polestar, understrekes det.

«Som et resultat vil ikke Volvo Cars lenger gi ytterligere finansiering til Polestar. Volvo Cars vil imidlertid forlenge nedbetalingsperioden for det eksisterende konvertible lånet med 18 måneder til slutten av 2028», skriver Volvo.

Ambisiøse mål

Frem mot 2025 vil Volvo nå foreta en rekke strukturelle og strategiske investeringer, blant annet innen elektrifisering, programvare og batteriteknologi, opplyser bilgiganten.

«Dette vil bety en midlertidig økning i investeringsnivået, men disse strategisk viktige investeringene vil føre til betydelig kostnadseffektivitet i Volvo Cars' neste generasjon helelektriske biler. De legger grunnlaget for videre lønnsom vekst og økte EV-marginer», står det.



Volvo Cars gir også en prognose for 2024, der de vil sikte mot en høyere vekstrate enn i 2023. Andelen helelektriske biler vil også øke betydelig.

Videre holder de fast på målet om en driftsmargin på over 8 prosent for 2026, basert på en forventet omsetning på mellom 550-600 milliarder svenske kroner.

Driftsmarginen for fjerde kvartal endte på 4,9 prosent, mot ventede 5,1 prosent.