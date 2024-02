Sterkere enn ventet for Ferrari

Ferrari-aksjen, med den ikoniske tickeren «RACE», steg nær 10 prosent på børsen i Milano torsdag etter at Ferrari la frem tall for fjerde kvartal, og 2023 som helhet.

Luksusbilprodusenten rapporterte et resultat på 294 millioner euro, eller i overkant av 3,3 milliarder kroner, i fjerde kvartal. For helåret 2023 fikk selskapet et resultat på 1,26 milliarder euro, om lag 14,26 milliarder kroner.

Driftsresultatet (EBIT) i kvartalet ble 372 millioner euro, og 1,62 milliarder euro for helåret. Begge var rekorder for selskapet.

Bedre enn ventet

Ferraris inntekter økte i fjor med 17 prosent til 5,97 milliarder euro, tilsvarende 67,57 milliarder kroner.

Inntektene i fjerde kvartal steg med 11 prosent fra tilsvarende periode året før, fra 1,37 til 1,52 milliarder euro. Analytikerne hadde på forhånd ventet inntekter på 1,506 milliarder euro, ifølge CNBC, som viser til konsensus fra flere analytikere samlet inn av LSEG.

Selskapet endte med et resultat pr. aksje (EPS) på 1,62 euro. I forkant av kvartalsrapporten hadde analytikerne estimert et justert resultat pr. aksje på 1,50 euro.

Ferrari solgte 13.663 kjøretøy i 2023, en økning på 3 prosent fra året før. I fjerde kvartal ble det solgt 3.245 biler.