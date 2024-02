Ferrari hevder at Purosangue ikke er en SUV, men en firedørs sportsbil. Årsaken er at selv om bilen har firehjulsdrift og høyere bakkeklaring enn andre Ferrari-modeller, har den alt annet som skal til for å forsvare sportbilstempelet.

Hjertet i bilen er en fornt-midtmontert 6,5 liters V12 på 725 hestekrefter som tar deg fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,3 sekunder. Firehjulsstyring og aktive stabilisatorstag bidrar også til kjøreegenskapene som skal skjule at det er en stor bil med god plass til fire.

Alt dette er standard, sammen med keramiske bremser og Burmester stereo. Prisen på bilen begynner på 6,2 millioner kroner, men den kan koste opp mot 8 millioner hvis du krysser av for det meste av karbonpakker og annet spesisalutstyr.

Ventetiden på bilen kan være opp mot to år, men velvillighet til Norge som et nytt marked for Ferrari gjør at det kan gå fortere.