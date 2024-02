Investorenes favoritt har lenge vært Tesla, som i en årrekke har tronet alene på elbiltoppen. De konkurrerer mot en rekke kinesiske billigprodusenter som nå har fått ordentlig driv i maskineriet og tar igjen forspranget.

Jason Hsu, styreleder og sjefsinvesteringsoffiser i Rayliant Global Advisors, investerer i elbilsektoren og har én soleklar favoritt: Hongkong-noterte BYD, som han har gitt kallenavnet «den neste Toyota».

ELBILBULL: Jason Hsu, styreleder og sjefsinvesteringsoffiser i Rayliant Global Advisors. Foto: Rayliant Global Advisors

– Jeg tror BYD definitivt er den beste lavkostnadsprodusenten når det gjelder skala, produksjon, teknologi og modenhet. Vi liker den på lang sikt, sier i et videointervju med CNBCs «Street Signs Asia».

Hsu tror at når elbilmarkedet konsolideres, vil BYD komme ut som en vinner.

– Jeg tror at vi om tre til fem år lett vil se BYD handle til dobbelt så mye som dagens pris, sier han.

Noen hindringer i veien

I januar viste statistikken at BYD avsatte Tesla som den største EV-produsenten globalt i fjerde kvartal. BYD ekspanderer nå aggressivt internasjonalt etter å ha dominert markedet i sitt hjemland Kina.

«Konkurransen om det kinesiske elbilmarkedet vil fortsette å øke de neste to til tre årene, noe som presser prisene ned», sa BYD i en uttalelse forrige uke.

En potensiell hindring i planen for ekspansjonen i det kinesiske elbilmarkedet er en beslutning i USA om å øke tollen på import fra utenlandske elbilprodusenter, noe som angivelig er under diskusjon.

Men Hsu mener at markedene allerede har priset inn muligheten for at disse tolløkningene blir innført. Han påpekte også at Toyota gikk gjennom en lignende utfordring da de satset i USA- og Europa, og mener at også BYD kan navigere seg gjennom det.

Ifølge FactSet gir analytikere som dekker aksjen potensiell oppside på over 80 prosent til gjennomsnittskursmålet. Hele 94 prosent anbefaler kjøp.