Tesla solgte én bil i januar

Juli 2022 var Teslas svakeste måned i Sør-Korea noensinne. Den gang solgte ikke den amerikanske elbilgiganten ett eneste kjøretøy i den asiatiske republikken.

Januar ble nok et bunnpunkt. Tesla solgte nemlig bare ett eksemplar av familie-SUV'en Model Y –som er blitt en kjempefavoritt i Norge – ifølge data fra det Seoul-baserte statistikkselskapet Carisyou og det koreanske handelsdepartementet.



Ser vi alle bilprodusenter under ett viser statistikken at antallet nye elbiler registrert i Korea falt med hele 80 prosent i januar fra forrige måned.

Finansavisens podcast «Mil etter mil – en podcast om bil» har snakket om Teslas stadige priskutt på sin mest populære modell. Hør episoden i vinduet under:

Bekymret for Kina-kvalitet

Bilprodusentene står overfor en nedgang i entusiasmen for elbiler i Sør-Korea ettersom høyere renter og inflasjon får forbrukerne til å stramme inn på pengebruken. Samtidig er det uro knyttet til batteribranner og mangel på hurtigladere som også legger en demper etterspørselen.

Mange har allerede kjøpt elbiler og massemarkedet ser ikke ut til å være klare for kjøp ennå, ifølge Lee Hang-Koo, leder for Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology, som har snakket med Bloomberg. Teslas popularitet påvirkes også av koblingen til Kina, hevder han.

– De fleste koreanere som ønsket å kjøpe Tesla-biler, har allerede kjøpt. Noen liker ikke Tesla etter de har oppdaget at noen av dem er laget i Kina og dermed er bekymret for kvaliteten på produksjonen, sier Lee.

Teslas svake salgstall i januar kan være et varselstegn, men i fjor ble deres Kina-produserte Model Y en av de mest solgte bilene i Sør-Korea i fjor.

Stup i subsidiene

Sør-Koreas salg av elbiler påvirkes også av sterke sesongmessige svingninger i etterspørselen. Mange unngår å kjøpe kjøretøy i januar fordi de vil vente på regjeringens kunngjøring av subsidier, ifølge Lee.

I en uttalelse til Bloomberg sa en talsperson for Tesla i Korea at forbrukerne utsetter kjøp av elbiler før bekreftelse av subsidier.

I juli 2023 satte Tesla ned salgsprisen for den kinesiskproduserte Model Y til 56,9 millioner won – rett over 450.000 norske kroner. Det gjorde at modellen falt under terskelen på 57 millioner won gjør at biler kvalifiserer seg for full subsidiestøtte fra regjeringen.

I planen for 2024, kunngjort av regjeringen tirsdag, er terskelen senket til 55 millioner won, noe som halverer subsidiestøtten for Teslas Model Y.