TIL SALGS: Arne Fredlys Aston Martin Valkyrie AMR Pro ligger til salgs i Sverige for 80 millioner svenske kroner.

TIL SALGS: Arne Fredlys Aston Martin Valkyrie AMR Pro ligger til salgs i Sverige for 80 millioner svenske kroner. Skjermbilde: Autoropa

Finanskjendis vil selge for 128 millioner – kan ta monstergevinst