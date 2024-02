Kinesiske elbilprodusenter står overfor en nedgang i den lokale etterspørselen, skriver Wall Street Journal.

Etter flere år med skyhøy innenlandsk etterspørsel, som har hjulpet kinesiske bilprodusenter med å selge flere elektriske biler enn europeiske og amerikanske konkurrenter til sammen, må kinesiske elbilprodusenter nå satse mer i utlandet og utfordre utenlandske bilprodusenter.

Ifølge Wall Street Journal betyr det at de kinesiske elbilprodusentene er innstilt på å produsere flere biler enn det de klarer å selge i hjemlandet. Analytikere er redd for at dette kan føre til overproduksjon.



Estimater fra Bernstein Research venter at bilprodusenter i Kina vil øke kapasiteten med fem millioner biler fra 2023 til 2025, der salget av elbiler forventes å vokse med 3,7 millioner i samme periode.

«Det er en tydelig overkapasitet i Kina, og denne overkapasiteten vil bli eksportert. Spesielt hvis dette drives av direkte og indirekte subsidier,» sa lederen for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, mot slutten av 2023.

Kan føre til priskollaps

Analytikere i CMB International påpeker at det ble lansert hele 158 nye bilmodeller i det kinesiske markedet i fjor, hvorav 70 prosent var elektriske.

Bilanalytiker i CCB International, Qu Ke, sier til Wall Street Journal at når kinesiske bilprodusenter vil produsere og selge flere biler, kan det føre til priskollaps.

Videre sier han at det til slutt kan bli overproduksjon også i markeder utenfor Kina.

En annen årsak til at kinesiske bilprodusenter ser til utlandet for å unngå den interne priskrigen i landet, er fordi eksporterte biler selges til en premie sammenlignet med kinesiske priser, selv etter frakt.

Kinesiske BYD antas eksempelvis å få 5 til 10 prosentpoeng høyere marginer fra eksport kontra lokale salg, ifølge Bernstein.