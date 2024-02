Selger du mange biler er sjansen også større for å få flere klager. Og det kan virke som det er en del barnesykdommer i de nyeste modellene som produsentene må ta tak i.

Forbrukerrådet har nemlig nå gått gjennom klagesaker til Forbrukertilsynet i året som gikk, sammenlignet med bilbestanden i Norge. Sakene gjelder både nye og brukte biler.

Det er Tesla, Audi og BMW som havner på toppen av klagestatistikken. I andre enden finner vi Toyota som skiller seg ut med svært lav tvistegrad til tross for mange biler på veien – og høy snittalder på bilparken.



– Klageandelen er høy, og det er tydelig at mange forbrukere opplever utfordringer med Tesla. De tre merkene som havner på klagetoppen har alle hatt vekst i bilbestanden – noe som kan tyde på at det er litt for mange barnesykdommer på de nyere bilmodellene, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Vanskeligere for selger

Fra januar 2024 har det blitt vanskeligere å være slibrig selger – både for profesjonelle og private. Da trådte nemlig endringene i forbrukerlovgivningen i kraft.

– Næringsdrivende kan ikke lenger selge bil med forbeholdet «selges som den er». Dette forbeholdet har gitt forbrukere økt risiko for å ende opp med en bil med ukjente feil og mangler. Vi håper endringen i lovverket vil gjør det tryggere å kjøpe bruktbil fremover, sier Iversen.

I tillegg til dette har det nye regelverket utvidet den omvendte bevisbyrden fra 6 måneder til 2 år.

– Det betyr at feil og mangler som oppstår de første 2 årene antas å være selgers ansvar. Om selger ikke vil stå for utbedring er det det de som må bevise at feilen ikke er selgers ansvar. Dette gjør det mye lettere å være forbruker i bilmarkedet, sier Iversen.