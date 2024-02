Toyota tilbakekaller 280.000 biler i USA fordi det er en mulighet for at motoren ikke kobler helt ut når giret er i fri.

«Dette kan tillate at noe motorkraft fortsetter å overføres til hjulene», opplyste den japanske bilgiganten ifølge CNN.

«Som et resultat kan kjøretøyet utilsiktet bevege seg fremover i lav hastighet når det er på flatt underlag og ingen bremser er påført, noe som øker risikoen for kollisjon», står det videre.

Tilbakekallingen gjelder for det meste pickuper og SUVer, som Tundra, Sequoia og Lexus LX600. Det gjelder kun for biler produsert mellom 2022 og 2024.

Bileierne vil få beskjed om tilbakekallingen innen slutten av april, og deretter må programvaren for girkassen oppdateres.

Bilprodusenten, som er verdens største målt i salg, kom samtidig med to andre tilbakekallinger. Den ene gjaldt for 19.000 biler, som kan ha for tregt ryggekamera. Den andre gjaldt 4.000 biler der hodestøtten ikke oppfylte sikkerhetsreglene.

Sikkerhetsbekymringene rundt Toyota har økt i det siste, ifølge CNN. I desember tilbakekalte produsenten rundt en million biler i USA fordi kollisjonsputen på passasjersiden kanskje ikke ville bli utløst i en kollisjon.