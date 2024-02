Erling Braut Haaland kjøper superbil

Haaland er for øyeblikket i et vanvittig spennende race om Premier League-tittelen. Nå kjøper han superbilen Mercedes-AMG One – en racerbil på landeveien.

Ifølge DN har han gått sammen med oljetopp Ole Ertvaag om å kjøpe superbilen. Prislapp: 29 millioner kroner. Medregnet norsk merverdiavgift havner prisen på 36 millioner kroner, skriver avisen som påpeker at hva den norske avgiften kommer på fortsatt er uavklart.

NY BESTETID: En Formel 1 motor er bygget for å yte på svært høye turtall, men i Mercedes-AMG One er den sperret på 11.000 omdreininger. Foto: Mercedes-Benz

Bakgrunnen for bilen var en idé om å bruke motoren fra Formel 1 teamet i en bil som kunne registreres for bruk på landeveien. Flere har latt seg begeistre og i 2018 sa investor og bilentusiast Arne Fredly at han har den på bestillingslisten.

0-100 på 2,9 sekunder

Når bensin og elmotorene trekker i samlet flokk, skal total system-ytelse være 1.063 hestekrefter, som formidles via en syvtrinns girkasse. 0-100 km/t oppgis å ta 2,9 sekunder, 0-200 km/t syv sekunder blankt, og 0-300 km/t skal være mulig å få unna på 15,6 sekunder. Toppfarten står oppført til 352 km/t.

BILENTUSIAST: Stavangermannen Ole Ertvaag har flere superbiler i kolleksjonen. Foto: Vidar Ruud

Oljetopp Ole Ertvaag har nytt godt av sterke oljepriser siden hans Hitecvision tok oljeselskapet Vår Energi på børs i februar 2022. Investeringsselskapet hadde opprinnelig rundt 30 prosent av aksjene i det som er Norges tredje største operatør på norsk sokkel, men har siden solgt seg ned og eier nå litt over 13 prosent i oljeselskapet.

Ole Ertvaags bilpark Ferrari LaFerrari

Ferrari SP2 Monza

Ferrari Enzo

Ferrari 599 GTO

Ferrari F12 TDF

Ferrari 488 Pista Spider

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari 550 Maranello

Ferrari 275 GTB

Ferrari 365 Daytona

Ferrari 246 GT Dino

Bugatti Veyron

Porsche 918 Spyder

Porsche 911 Sooner

Porsche 911R

Lamborghini Miura

Aston Martin DB5

Mercedes-Benz 300 SL

Land Rover Defender

Stavanger-mannen er en notorisk bilsamler og eier flere superbiler. Av andre godbiter i samlingen finner vi blant annet eksemplarer av hyperbilen Bugatti Veyron, legendariske Lamborghini Miura, James Bond-ikonet Aston Martin DB5 og fartsmonsteret Porsche 918 Spyder.