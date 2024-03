Det kinesiske elbilmarkedet drar fra

Det kinesiske elbilmarkedet fortsetter å vokse, mens amerikanske bilprodusenter sliter med å selge elbiler på grunn av dårligere kvalitet, skriver Financial Times søndag, og viser til uttalelser fra Umicore, en av verdens største produsenter av batterimaterialer.

Umicore-sjef Mathias Miedreich skal ha uttalt til avisen at den kraftige økningen av kinesiske elbilsalg i forhold til amerikanske, er at de kinesiske bilene har bedre ytelse og kvalitet.

«Det er rett og slett gode biler, og folk kjøper dem», sa Miedreich, og trakk frem at de amerikanske produsentene ser ut til å slite med å produsere elektriske kjøretøy av høy kvalitet.

Selskapet produserer katodematerialer for elbilbatterier, og har Volkswagen, BMW og Kinesiske Envision AESC blant kundene.

Mer populært i Kina

I Kina økte elbilsalget inkludert ladbare hybridbiler med 36 prosent i 2023, fra 5,7 til 7,7 millioner, ifølge China Passenger Car Association. Elektriske kjøretøy utgjorde mer enn en tredjedel av de 21,7 millioner nye kjøretøyene som ble solgt i Kina i fjor, sammenlignet med 28 prosent i 2022.

I USA økte også salget betydelig med 58 prosent i 2023, men til et langt mindre antall på 1,5 millioner biler, ifølge konsulentfirmaet CRU Group. Det tilsvarer bare 9,6 prosent av bilsalgene.

Den kinesiske bilprodusenten BYD, som blant annet har kjendisinvestoren Warren Buffett på eiersiden, har også gått forbi Elon Musks Tesla som verdens største produsent av elbiler.

Vil ha større biler

Den svake etterspørselen i USA har ført til at Ford har kuttet produksjonen av sin elektriske lastebil F-150 Lightning og redusert produksjonen ved en batterifabrikk i Michigan. General Motors og Tesla har satt på pause noen av sine utvidelsesplaner.

En av årsakene til at elektriske biler er mindre populært i USA, er ifølge Financial Times at amerikanerne vil ha større biler. Det krever dyrere batterier, som gjør bilene vanskeligere å selge.

Til tross for at flertallet av reisene er mindre enn 50 miles, altså rundt åtte mil, sier analytikere ifølge avisen at mange amerikanske sjåfører vegrer seg mot å kjøpe en elbil med mindre den kan kjøre lange avstander på en enkelt lading.