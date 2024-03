Alef Aeronautics, som blant annet har Elon Musks SpaceX på eiersiden, melder mandag at selskapet har fått 2.850 forhåndsbestillinger for sin flyvende elbil, Model A.

Bilen kan forhåndsbestilles på nett, mot et depositum på 150 dollar. Kunder kan imidlertid trekke tilbake depositumet når som helst uten binding.

Selskapet planlegger at bilen skal koste 300.000 dollar, om lag 3,2 millioner kroner, når den blir tilgjengelig for salg.

«Per i dag har vi litt over 2.850 forhåndsbestillinger med innskudd, noe som gjør det til det bestselgende flyet i historien, mer enn Boeing, Airbus, Joby Aviation, og de fleste av eVTOLs (elektriske flyvende biler, journ. anm.) kombinert,» skal Alefs adm. direktør Jim Dukhovny ha uttalt til CNBC.

Selskapet er et av flere oppstartsselskaper som prøver å produsere flyvende biler. Andre inkluderer tyske Lilium, som vil starte lufttaxi, samt det kinesiske selskapet Joby Aviation.

Alef støttes av personer som den tidlige Tesla-investoren Tim Draper og Elon Musks romutforskningsselskap SpaceX.

Verdens første flyvende bil

Ifølge adm. direktør Dukhovny skal Alefs bil bli verdens første «ordentlige» flyvende bil, med tanke på at konkurrerende kjøretøy så langt har lignet mer på små fly med vinger eller helikopterlignende rotorer.

Selskapets Model A skal ligne mer på en faktisk bil, ettersom rotorene er skjult. I tillegg skal det ikke være behov for vinger, da bilen vrir seg sidelengs og bruker karosseriet som vinge.

«Jeg vet at folk har hevdet å ha den første flyvende bilen, men vi hadde alltid ideen om at den må være en bil, en fysisk bil, en vanlig bil, en elektrisk bil, en bil som kan kjøre og parkere, og som kan lette vertikalt», skal Dukhovny ha sagt til CNBC.

Alefs bil skal nemlig hovedsakelig være designet for å bli kjørt på veien, men med muligheter til å kunne lette og fly av gårde.

For å kjøre på veien, bruker bilen fire små motorer i hvert av hjulene, og vil kjøre likt som en normal elektrisk bil. Den har åtte propellere foran og bak bilen, som spinner uavhengig med forskjellige hastigheter for å tillate den å fly i hvilken som helst retning.

Sikter på lansering i 2025

Alef Model A veier ifølge CNBC bare 385 kilo, og kvalifiserer derfor som et ultralett kjøretøy, som betyr at det kommer under samme klassifisering som små elektriske kjøretøy som golfbiler. Det skal gjøre det lettere å få godkjent bilen.

Bilen skal kunne fly i om lag 176 km/t, men kan imidlertid ikke kjøre raskere enn rundt 40 km/t på veien.

«Hvis alt går bra planlegger vi, hvis vi har nok finansiering og at loven i det minste ikke blir verre, men vil eksistere som den er, å starte produksjonen av den første ved slutten av 2025», sa Dukhovny ifølge nyhetsformidleren.

I fjor ga USAs luftfartsmyndighet FAA selskapet en spesiell attest som tillater begrensede formål som inkluderer utstilling, forskning og utvikling av flyvende biler.