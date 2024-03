Tesla-aksjen har falt 14 prosent siden fredag, noe som sender selskapet ut av topp 10-listen over de største selskapene i USA målt i markedsverdi, ifølge Marketwatch.

Elbilselskapet endte med en markedsverdi på 562,24 milliarder dollar ved stengetid på Wall Street onsdag, som gjør at selskapet faller bak Visa som ligger på 10. plass over USAs 10 største selskaper.

Aksjen falt 2,3 prosent onsdag, og ligger med det ned 14 prosent siden fredag og ned cirka 29 prosent så langt i 2024.

Tesla falt også utenfor topp 10-listen i januar i fjor, før den klamret seg tilbake til en 10. plass noen dager senere.

Press fra Kina

Et økende elbilmarked i Kina er en av grunnene til kursfallet, skriver Marketwatch, som viser til at markedet for elbiler i Kina stiger mye raskere enn i USA. I tillegg har kinesiske elbilprodusenter klart å produsere biler av god kvalitet til en relativt lav pris.

Samtidig har Visa-aksjene, som ligger på plassen over Tesla, forblitt relativt motstandsdyktige med en oppgang på cirka 8 prosent så langt i år og 24 prosent på årsbasis. Aksjen ligger mindre enn 2 prosent under sin all-time high på 285,63 dollar fra februar.